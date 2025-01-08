陸中科院估2025年GDP增4.8% 經濟增長將呈「兩端高、中間低」

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國科學院（大陸中科院）預測2025年大陸經濟增長將呈現「兩端高、中間低」態勢，預計全年GDP增速為4.8%左右。(中新社)
中國科學院（大陸中科院）預測2025年大陸經濟增長將呈現「兩端高、中間低」態勢，預計全年GDP增速為4.8%左右。(中新社)

大陸國務院直屬的事業單位中國科學院（大陸中科院）近日舉行「2025中國經濟預測與展望」發布會，預測2025年大陸經濟增長將呈現「兩端高、中間低」態勢，預計全年GDP增速為4.8%左右。如果各項促進經濟發展的增量政策措施能有效落地且取得顯著成效，2025年經濟增速有望達到5%左右。

大陸中科院預計最終消費將持續增長，仍為拉動經濟增長的主要動力。進出口金額保持小幅增長，其中出口金額持平略增，進口金額小幅增長。工業生產者出廠價格（PPI）將逐步回升，呈前低後高態勢；居民消費價格指數（CPI）將溫和上漲。

大陸中科院數學院預測中心主任汪壽陽認為，大陸國內消費的推動力在於提升居民收入和改善居民預期。從需求側看，要對中低收入群體給予一定補貼，可以考慮發放消費券，還要進一步擴大對外開放，吸引外國人訪陸旅遊消費；從供給側看，要完善基本公共服務，打消居民在就醫、養老、教育等領域的後顧之憂，釋放消費意願，另一方面要拓寬先進產品供給，推動以舊換新進一步擴圍，引導智慧化家電和汽車等消費品普及。

中科院 指數 經濟發展

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