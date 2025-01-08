陸黃金儲備連三年擴增 未來增持仍是大方向

中國人民銀行（大陸央行）公布大陸最新外匯存底數據，去（2024）年12月末外匯存底3.20兆美元，按月驟減635億美元或1.94%。與此同時，12月末黃金儲備7,329萬盎司，較11月末增加33萬盎司，連續兩個月擴大黃金儲備。2024年人行增持黃金142萬盎司，為連續第三年增持黃金，考慮外匯儲備的多元化和擺脫美元主導地位下，未來人行增持黃金仍是大方向。

雖然12月外匯存底出現大幅下降，但按年來看，2024年全年大陸外儲存底基本穩定，較上年末小幅下降356億美元。有分析認為，未來一段時間大陸外匯存底仍將穩定在略高於3兆美元水準，這將為保持人民幣匯率處於合理價位提供堅實基礎，成為抵禦各類潛在外部衝擊的壓艙石。

大陸近年外匯存底概況

新浪財經分析，12月外匯存底規模出現較大幅下降，主要受當月美元升值和全球金融資產價格總體下跌兩個因素疊加影響。其中，12月美元指數上漲2.6%，這會導致大陸外匯存底中的非美元資產以美元計價相應縮水，估計當月這一影響大約在330億美元左右，這也意味著12月外匯存底規模驟降中的一半以上是美元升值造成的。

與此同時，12月全球主要股指漲跌互現，但受美國聯準會恐暫緩降息影響，當月美債殖利率大幅衝高帶動美債價格顯著下滑，拖累外匯存底金融資產估值。由此，12月全球金融資產價格總體下跌，也是推動大陸外匯存底規模下滑的一個因素。

分析師指出，儘管近三個月人民幣對美元有所貶值，但中國外匯交易中心（CFETS）等三大一籃子人民幣匯率指數穩中有升，且人行穩匯率工具箱豐富，這意味著短期內無需動用外匯存底干預匯市。

人行此前曾連續18個月增持黃金，隨後從去年5月後一直按兵不動，去年11月則重新增持。分析指出，人行連續兩個月增持黃金，或與11月川普當選美國總統，未來國際政治、經濟形勢出現新變化，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌等有關。

全年來看，人行2024年增持黃金142萬盎司，為連續第三年增持黃金。背後的主要原因是大陸國際儲備中的黃金儲備占比偏低，截至2024年12月，大陸官方國際儲備資產中黃金的占比為5.5%，明顯低於15%左右的全球平均水準。

從優化國際儲備結構，推進人民幣國際化等角度出發，未來人行增持黃金仍是大方向。