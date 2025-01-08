美更新黑名單 陸業者喊冤...都說是個錯誤

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導

美國國防部將騰訊、寧德時代等多家知名中國大陸科技巨頭列入「中國軍工公司名單」（CMC清單）。騰訊與寧德時代昨（7）日雙雙回應被列入黑名單「顯然是一個錯誤」，並澄清並非軍工企業或參與軍事相關活動，將與美國國防部討論以解決任何誤解，並在必要時採取法律訴訟，將公司從名單中刪除。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日表示，這是無理打壓，敦促美方立即糾正錯誤做法，立即解除對中國企業非法單邊制裁和長臂管轄，「中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，維護自身正當發展權利。」

外界擔心這可能是美國對騰訊等實施「美國禁投令」的前奏，衝擊騰訊控股昨日股價收跌7.28%。不過，騰訊表示，「中國軍工企業名單」與美國海外資產管理辦公室存置的「非SDN中國軍事綜合體企業名單」（NS-CMIC名單）不同，列入中國軍工企業名單並不會禁止任何人（美國國防部除外）與該公司進行業務往來，包括進行公司證券交易。

寧德時代強調，該清單並不限制公司與美國國防部以外的其他主體展開合作，對公司業務基本沒有影響。

瑞銀分析師指出，不相信騰訊會被列入NS-CMIC名單，因為它既非國企或軍工行業，美國不會限制投資者買賣騰訊，但會影響短線投資氣氛。

據港媒引述晨星、瑞銀分析認為，騰訊可參考小米2021年案例，小米當年1月被列入美國軍方名單後，5月在美國法院上訴成功，得以從軍方名單除名，晨星、瑞銀看好騰訊可成功仿效。

美國 騰訊

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