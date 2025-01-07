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應對川普關稅戰 中國學者：不應繼續補貼出口

中央社／ 台北7日電

面對美國總統當選人川普將再度提高關稅，中國學者余永定說，這對中國經濟增速的影響雖不可忽視，但仍可控。不過，他認為中國不應繼續透過增加補貼和出口退稅的方式維持出口，因為這樣會使川普對加徵關稅更有恃無恐。

陸媒觀察者網今天發布對中國社科院學部委員余永定的長篇專訪。

余永定說，川普揚言對中國要加徵60%關稅，大概率是一種「交易」策略，接下來實際關稅加徵幅度有多大，還需要進一步觀察。由於美國加徵關稅會惡化自身的通膨形勢，川普將不得不認真考慮這一後果。

他說，中美貿易戰可能加劇，2025年中國出口會遭遇更多困難。2024年中國的出口增速較高，基數效應對2025年中國的出口增速也會產生一定不利影響。

不過余永定強調，中國不應透過增加補貼和出口退稅的方式維持出口勢頭，這樣的政策將使川普對加徵關稅更有恃無恐。

他指出，加徵關稅對中國經濟的影響，要從「關稅滲透率」和美國對中國產品的需求彈性兩方面來考慮。一般而言，中國商品的需求彈性較高，也就是商品價格上升會導致消費量明顯減少。

余永定說，假設川普政府徵收60%的關稅，中國產品在美國的售價不一定會充分反映新關稅的影響，兩國的進出口商都會對關稅上升做出某種反應。例如，中國企業可以透過降低成本等方式降低產品的出口價格，以抵消關稅的影響；在極端情況下，中國產品在美國的售價甚至可能不變，即關稅滲透率為0。

他說，關稅滲透率和需求彈性兩者的共同作用，將導致中國對美出口收入的減少。

有數據指出，如果川普對中國進口商品徵收60%的關稅，中國對美國的出口將減少85%。

余永定的看法是，中國在過去這10多年來不斷調整經濟結構，對外需的依賴度逐步下降。近幾年中國對美國的出口比重也明顯下降。因此，川普關稅政策導致的中國對美出口減少，其對中國經濟增速的影響雖不可忽視，但仍是可控的。

中國海關總署的數據顯示，美國在中國2024年1至11月貿易總額（以美元計價）的占比為11.2%，其中出口占比為14.6%，這兩個數據都是中國2001年加入世界貿易組織（WTO）以來的最低水準；進口占比為6.3%，也比峰值時下降4.4個百分點。

余永定還提到，中國企業為了繞過美國關稅壁壘的「出海」規模也非常龐大。在中國國內就業問題已經引起嚴重關注的情況下，如何創造條件使企業留在國內，並防止當前中企的大出海在未來會反噬中國，是必須未雨綢繆的問題。

川普 美國

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