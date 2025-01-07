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未被列美國防部黑名單 小米股價卻慘摔？港媒分析背後原因

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
小米未被列入黑名單卻跌得更深，分析稱，主因市場憂慮小米或可能受此波及，後續被美國納入制裁名單。圖／新華社
小米未被列入黑名單卻跌得更深，分析稱，主因市場憂慮小米或可能受此波及，後續被美國納入制裁名單。圖／新華社

美國國防部將騰訊控股、商湯科技和寧德時代等在內的多個大陸科技巨頭列入與共軍合作的企業名單（1260H 清單）中。而受消息影響，科技股氣氛均受挫。值得注意的是，此次未列入黑名單小米也慘受波及，股價收跌5.9%，僅次騰訊（收跌7.27%）。

小米未被列入黑名單卻跌得更深，香港《經濟日報》分析稱，主因市場憂慮小米或可能受此波及，後續被美國納入制裁名單。

實際上，小米此前確有「前科」，2021年1月15日，川普當時在任內公布「最後制裁名單」，小米突然被列入涉嫌與共軍有關的「黑名單」中。當時受消息影響，小米股價應聲大跌14%。

儘管小米當年與美國政府經過幾個月交鋒，最終於5月與其達成協議後被移出清單，但市場至今仍餘悸猶存。

另，在美國持續擴大對大陸企業制裁的背景下，俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯移動營運商MTS數據指，去年前十月，當地消費者購買最多的手機品牌是小米，占總銷售量的21%，成為俄國銷售冠軍。同時，小米去年不僅發展電動車版圖，近期還被傳出儲備AI晶片開發大模型的消息。鑑於此，市場自然憂慮小米或再遭美國列入黑名單。

寧德時代 小米 美國 黑名單

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