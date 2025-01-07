陸11實體遭美列出口管制 陸商務部：將採必要措施

儘管實質美國總統拜登即將卸任，而美國總統當選人川普將就任之際，美國再次向大陸祭出半導體出口管制措施。美國商務部工業和安全局（BIS）於3日發出公告，宣布修訂《出口管理條例》（EAR）將13個實體列入名單中，其中包括11家來自大陸的實體，並於6日生效。對此，大陸商務部7日表示，堅決反對美國將11個大陸實體列出口管制，敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護大陸實體的合法權益。

大陸商務部於7日晚發出署名「新聞發言人」的「答記者問」新聞稿，針對有媒體提問美國商務部宣布將多家大陸實體列入出口管制「實體清單」一事稱，中方注意到有關情況。美方以所謂「涉軍」為由，將11家大陸實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

該名發言人續指，長久以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國實體，嚴重損害相關實體合法權益，破壞全球產業鏈、供應鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦與發展。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護大陸實體的合法權益。

此前，據《鈦媒體》報導，美國BIS於當地時間3日發布公告，宣布修訂《出口管理條例》（EAR），將大陸、緬甸和巴基斯坦三個國家共13個實體加入「實體清單」（Entity List），自今年1月6日起生效。其中，有11個實體來自大陸，包括南京施密特光學儀器有限公司、中國科學院上海光學精密機械研究所、合肥星波通信科技股份有限公司等公司。

報導稱，具體來說，在上述11個實體清單當中，大部分實體與超音速飛機產業鏈、AI技術等高科技領域方向有關。

另，BIS表示，對所有受EAR管轄的物品出口、再出口和美國國內轉移至這些新增實體，均需要獲得許可證。BIS在文件中還強調，本次修訂《出口管理條例》主要目的是限制這些實體取得美國生產的產品，以保護美國的國家安全和政策利益。

值得一提的是，在2024年內，美國BIS已將超過150個大陸實體列入實體清單當中。針對美國對大陸加強半導體等出口限制做法，2025年一開始，大陸商務部即啟動相應反制措施。