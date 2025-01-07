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大陸微短劇搶攻海外 字節跳動在東南亞推出App主打「免費模式」

中央社／ 台北7日電
據陸媒報導，短影音平台龍頭字節跳動最近已成立海外微短劇業務團隊，在印尼、菲律賓等東南亞市場上線名為Melolo的免費微短劇App。圖／路透
據陸媒報導，短影音平台龍頭字節跳動最近已成立海外微短劇業務團隊，在印尼、菲律賓等東南亞市場上線名為Melolo的免費微短劇App。圖／路透

中國微短劇票房去年首度超越電影，業者相繼搶攻海外市場。據陸媒報導，短影音平台龍頭字節跳動最近已成立海外微短劇業務團隊，在印尼、菲律賓等東南亞市場上線名為Melolo的免費微短劇App。

大陸網媒Tech星球今天報導，字節跳動已經成立海外微短劇業務團隊，招聘多個海外相關職位，基地設在北京、上海等地。

此外，字節跳動在海外還上線一款名為Melolo的微短劇App，主打免費模式，這也是字節跳動首個出海的微短劇產品。

Melolo相關負責人表示，Melolo是一款海外免費微短劇App，已於2024年11月中旬在印尼、菲律賓等市場上線，目前在持續做業務探索與驗證中。

報導指出，字節跳動做海外微短劇業務，早就有跡可循。去年11月，外媒Information報導提到，TikTok考慮把類似微短劇的內容形式加入其中。得益於微短劇在中國大陸境內大獲成功，TikTok顯然不願錯過，打算在海外市場開啟複製模式，力求拉攏更多使用者。

報導說，微短劇出海，一直被視為一個蘊藏巨大機遇的藍海。據「2024短劇出海行銷白皮書」顯示，未來海外月均微短劇使用者規模預計將達2至3億，市場規模將達到100億美元。微短劇已出海至歐美、日韓、東南亞、中東等市場，成為全球娛樂業最新的亮點。

報導指出，中國的閱文、中文線上、新閱時代、點眾為代表的網文平台，以及騰訊視頻、愛奇藝、優酷的影音平台，都已布局海外微短劇市場。

目前，Melolo的片源，除了有與抖音合作方的微短劇外，還有自己的獨家原創內容。短劇類型包含情感、驚悚懸疑、古裝等一系列主流內容，也有中國最當紅的「霸總」微短劇。由於目前是面向東南亞使用者，所以，微短劇中的角色也多符合當地人的審美。

報導說，整體看，Melolo符合字節跳動出海產品的一貫風格，門檻操作低，易上手，產品也更加本土化。

根據「中國微短劇行業發展白皮書（2024）」，截至 2024年6月，中國大陸微短劇使用者規模已達到5.76億人，占比52.4%。

根據中國網路視聽協會發布，預計2024年中國大陸微短劇市場規模將達到人民幣504.4億元（下同，約新台幣2225億元），首度超越電影全年總票房預計收入的470億元。

陸媒形容，電影誕生100多年，中國2024年收入卻不及誕生僅3年的微短劇，這種反差讓微短劇備受矚目。

TikTok 字節跳動 東南亞

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