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陸12月外儲少635億美元 陸外管局：匯率與資產價格變化
人行公布中國大陸最新外匯儲備數據，12月末外匯儲備3.202兆美元，較上月減少635億美元、1.94%。與此同時，12月末黃金儲備1913.4億美元（7329萬盎司），較11月末增加33萬盎司，連續2個月擴大黃金儲備。
不過，當月黃金儲備對應的美元價值按月減少20.94億美元，至1913.37億美元。
對於外匯儲備規模下降，大陸外匯管理局7日表示，2024年12月受主要經濟體央行貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌；匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。
一般而言，外匯儲備下降反映多種經濟狀況，包括匯率波動、全球經濟變化、資本流出、官方為了穩定匯率干預市場進而消耗外匯儲備等，每次狀況原因都不盡相同。
去年以來金價高漲，但仍未消減全球央行購置黃金意願。世界黃金協會中國區CEO王立新先前分析，面對高金價，不排除有些央行可能會暫緩購金節奏，等待金價回調時再購買黃金。但整體而言，全球央行決定購買黃金，是基於外匯儲備資產戰略性配置的考慮，一旦做出增持黃金決定，不大會因為金價短期漲跌而改變決策。
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