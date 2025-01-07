陸拚擴大國內需求 學者：應優先解決民生需求、民企利益

去年底大陸舉行「中央經濟工作會議」中，強調要大力提振消費和全方位擴大國內需求，中華經濟研究院第一所副研究員兼副所長吳佳勳7日在一場研討會上表示，大陸面對內循環不振的問題，應該要優先解決民生需求和民企利益，而不是認為改善產業政策就能改善經濟。

吳佳勳7日參加政大東亞所和《中共研究》雜誌社舉辦的「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇，她回顧2024年大陸經濟發展時指出，經濟成長走緩已是長期趨勢，即使去年9月大陸官方提出「一攬子」刺激經濟措施，成效仍有待檢視。中央經濟工作會議也承認，面臨到內外部嚴峻挑戰，包括明確提到內部經濟困難、國內需求不足等，研判大陸2025年的經濟重點，將放在內部經濟的穩定。

吳佳勳續指，中央經濟工作會議後，公告要在2025年抓好9點重點任務，出現一個有趣之處：第1點「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」，顯示大陸政府認為內需問題很重要，不過，民生方面要「加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感」，卻被放在最後一點。

吳稱，雖然中共經濟工作會議將提振消費和擴大內需置於政策首位，但要提振內需最重要的是保障民生，「提振內需」和「改善民生」看來卻被分開了，她指出，大陸現在似乎還是認為只要改善產業政策，經濟就能改善，卻一直無法好好面對民生問題。

至於大陸目前「內循環」情況如何？吳佳勳從「債務」和「民營經濟」2個角度分析，她稱，民眾的家庭債務和地方債務過去十年節節攀升，地方政府為達成年度經濟成長目標，必須犧牲基本公共服務，投入更能帶動經濟的成長的產業或基礎建設投資。民眾一方面承擔愈來愈高的家庭債務，又無法透過政府獲得基本公共服務，成為制約消費動能的核心問題。

在民營經濟層面，即使大陸官方一再強調將「幫扶民企」，但卻又要求民營企業應該要「擁護黨的領導」、「接受政府和社會監督」，顯示出中共本質對於資本的不信任，包括2021年提出「共同富裕」政策，要求「防止資本無序擴張」，都導致整體政策與市場機制愈離愈遠。

吳佳勳認為，為解決內需不振，大陸不得不引導國有資本加大投資，讓原本已經相當緊張的地方政府財政更加困難，製造業的產能過剩，也會加深和其它國家的經貿衝突。如果大陸執意進行「科技對抗」意識，恐怕無益當前經濟難題。吳最後指出，應該要優先解決民生需求和民企利益，才是有效推動「內循環」的經濟發展模式。