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黃仁勳CES演講點名陸合作夥伴 比亞迪、理想、小米都在列

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
輝達創始人兼CEO黃仁勳7日在國際電子消費展（CES 2025）演講表示，輝達在汽車領域開展合作的廠商，其中大陸車廠包括比亞迪、理想、小米、極氪等。圖／路透
輝達創始人兼CEO黃仁勳7日在國際電子消費展（CES 2025）演講表示，輝達在汽車領域開展合作的廠商，其中大陸車廠包括比亞迪、理想、小米、極氪等。圖／路透

美國AI晶片巨頭輝達創始人兼CEO黃仁勳，7日在國際電子消費展（CES 2025）演講表示，輝達在汽車領域開展合作的廠商，其中大陸車廠，包括比亞迪、理想、小米、極氪等。

綜合IT之家、財聯社等陸媒報導，黃仁勳還公布輝達在人形機器人領域開展合作的夥伴名單，其中陸企包括宇樹科技和小鵬汽車。除了大陸車企，黃也表示，還將與特斯拉、賓士、本田等車企合作，並將與本田合作開發「下一代自動駕駛汽車」。

黃仁勳稱，輝達的下一代汽車處理器產品名為Thor，已全面投入生產，計算能力是上一代汽車處理器Orin的20倍，Thor也適用於傳統機器人。

極氪智能科技CMO關海濤7日在微博宣布，發布全球首家OEM量產自研的輝達DRIVE AGX Thor智駕域控制器平台，先前有報導指出，採用輝達DRIVE Thor超級晶片首發搭載的極氯新車，有望於今年上市。

在輝達（Nvidia）去年3月舉行的GTC大會上，黃仁勳便曾宣布，輝達下一代智慧車用晶片DRIVE Thor已與3家大陸汽車製造商比亞迪、廣汽埃安旗下品牌昊鉑（Hyper）、小鵬汽車達成合作。事實上，除了黃仁勳公布的名單，當時至少有5家大陸車企明確表示將採用DRIVE Thor生產下一代產品，包括吉利旗下的極氪汽車、理想汽車和文遠知行等。

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