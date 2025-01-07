美元持續走強 國際投行估人民幣可能跌至7.5

美元強勢升值下，近期人民幣兌美元匯率持續走低。國際投行預估，美元走強的情形短時間不會逆轉，今年內人民幣匯率可能會跌至7.5。

據香港經濟日報，高盛近期發布報告指出，中國可能會允許人民幣貶值以應對美國加徵關稅為經濟帶來的衝擊。這個舉措是支持國內經濟成長的寬鬆政策之一。

高盛指出，中國可能是川普「貿易戰2.0」的首要目標，預計美國對中國出口的關稅可能提高20%，而且加徵關稅的時間將落在川普執政初期。人民幣將會進一步貶值以應對這些措施，而且美國經濟成長和股市走強也會是影響因素。

這份報告評估，在岸人民幣將在3個月內迅速貶值至7.4，然後在6個月和12個月內趨向7.5上下。與2018至2019年相比，現在對於財政和貨幣政策反應的關注將會更大，而不僅僅是匯率變化。

根據這份報告，有鑑於外部需求和美元儲備的強勁，人民幣並不會出現無序或斷斷續續的走貶，從而危及中國國內信心並加劇資本外流壓力。

另據野村證券於日前發布的預測，今年美元偏強的情勢會較去年更加明顯，今年離岸人民幣匯率可能在第2季跌至7.6。