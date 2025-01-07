快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

美元持續走強 國際投行估人民幣可能跌至7.5

中央社／ 台北7日電
美元強勢升值下，近期人民幣兌美元匯率持續走低。圖／新華社
美元強勢升值下，近期人民幣兌美元匯率持續走低。圖／新華社

美元強勢升值下，近期人民幣兌美元匯率持續走低。國際投行預估，美元走強的情形短時間不會逆轉，今年內人民幣匯率可能會跌至7.5。

據香港經濟日報，高盛近期發布報告指出，中國可能會允許人民幣貶值以應對美國加徵關稅為經濟帶來的衝擊。這個舉措是支持國內經濟成長的寬鬆政策之一。

高盛指出，中國可能是川普「貿易戰2.0」的首要目標，預計美國對中國出口的關稅可能提高20%，而且加徵關稅的時間將落在川普執政初期。人民幣將會進一步貶值以應對這些措施，而且美國經濟成長和股市走強也會是影響因素。

這份報告評估，在岸人民幣將在3個月內迅速貶值至7.4，然後在6個月和12個月內趨向7.5上下。與2018至2019年相比，現在對於財政和貨幣政策反應的關注將會更大，而不僅僅是匯率變化。

根據這份報告，有鑑於外部需求和美元儲備的強勁，人民幣並不會出現無序或斷斷續續的走貶，從而危及中國國內信心並加劇資本外流壓力。

另據野村證券於日前發布的預測，今年美元偏強的情勢會較去年更加明顯，今年離岸人民幣匯率可能在第2季跌至7.6。

人民幣 川普 美國

延伸閱讀

不滿「敲竹槓」…川普指已與習近平透過幕僚對談 陸外交部回應了

黎智英被扣押多年自曝「聽力大大衰退」 曾盼川普連任總統

國會暴亂4周年／驕傲男孩前首領被判22年 要求川普「完全特赦」

拜登宣布近海開採油氣禁令 川普喊：上任就取消

相關新聞

陸經濟正復甦？無印良品母公司社長稱「有觸底跡象」 曝未來計畫

日本知名零售品牌「無印良品」母公司「良品計畫」社長清水智日前表示，目前還不能說大陸經濟已經處在復甦的狀態，但已經有觸底跡...

陸12月外儲少635億美元 陸外管局：匯率與資產價格變化

人行公布中國大陸最新外匯儲備數據，12月末外匯儲備3.202兆美元，較上月減少635億美元、1.94%。與此同時，12月...

陸拚擴大國內需求 學者：應優先解決民生需求、民企利益

去年底大陸舉行「中央經濟工作會議」中，強調要大力提振消費和全方位擴大國內需求，中華經濟研究院第一所副研究員兼副所長吳佳勳...

黃仁勳CES演講點名陸合作夥伴 比亞迪、理想、小米都在列

美國AI晶片巨頭輝達創始人兼CEO黃仁勳，7日在國際電子消費展（CES 2025）演講表示，輝達在汽車領域開展合作的廠商...

美元持續走強 國際投行估人民幣可能跌至7.5

美元強勢升值下，近期人民幣兌美元匯率持續走低。國際投行預估，美元走強的情形短時間不會逆轉，今年內人民幣匯率可能會跌至7....

「能繳學費？」 消費券當薪水網路炸鍋 長春地產商遭約談

農曆春節將至，中國多地為刺激消費陸續宣布發放消費券並且祭出各種購物補貼，部分地區的補貼規模喊到人民幣2億元（約2731萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。