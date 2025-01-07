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陸經濟正復甦？無印良品母公司社長稱「有觸底跡象」 曝未來計畫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本知名零售品牌「無印良品」母公司社長清水智表示，大陸經濟已有觸底跡象，也維持在陸展店計畫。報系資料庫／無印良品提供
日本知名零售品牌「無印良品」母公司社長清水智表示，大陸經濟已有觸底跡象，也維持在陸展店計畫。報系資料庫／無印良品提供

日本知名零售品牌「無印良品」母公司「良品計畫」社長清水智日前表示，目前還不能說大陸經濟已經處在復甦的狀態，但已經有觸底跡象。去年9月起，大陸現有門市的銷售額年增率開始出現上升趨勢，他並稱仍將積極在中國大陸展店。

清水智接受日本經濟新聞（Nikkei）訪問，談及在陸業務時表示，2023年9月左右起，大陸市場突然趨冷，但目前影響已逐漸消退，正值商品開發和開店順勢而上的時機，「我們對此充滿期待」。

清水智表示，期待中國大陸經濟復甦，雖然先前不管採取哪種行銷活動，都會被疫情、經濟形勢惡化等因素抵消。但現在終於迎來先前措施產生疊加效果的時刻。

提及展店計畫，清水智稱，主要會在購物中心布點開店，因為在中國大陸臨街店需要很多許可證，很難獲批。不過，門市規模會以中、大型店為主，北京和上海會開旗艦店，即賣場面積超過4000平方公尺並附設餐廳；同時也考慮在廣州等還沒有旗艦店的一線城市開設旗艦店。

據「良品計畫」財報顯示，2024財年（截至2024年8月）的合併淨利潤達到415億日圓，創下歷史新高。截至2027財年（截至2027年8月）的新經營方針，該公司計劃每年在日本國內、海外淨增60家門市。

去年清水智在中國國際進口博覽會（進博會）期間表示，3年前已開始加速開店，至今保持每年在中國大陸新開40至50家門市的目標，比起之前每年20至25家的數量，明顯提升。

去年11月，無印良品中國首席市場執行官吳姝在進博會期間則稱，目前MUJI來自中國大陸市場的收入僅次於日本，中國大陸市場是其最大海外市場；截至2024年9月，MUJI在中國大陸門市已逾400家，遍布一、二、三線城市。此外，MUJI在中國大陸市場商品數量超過8000種。

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