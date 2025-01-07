遭美國防部列黑名單！中國騰訊、寧德時代股價慘摔 喊冤直指名單有誤

美國國防部6日表示，已將包括遊戲和社群媒體領導者騰訊控股（Tencent Holdings）和電池製造商寧德時代（CATL）等中國科技巨頭，列入與中國軍方有關的企業名單中。

路透報導，根據6日公布的文件，這份清單還包含晶片製造商長鑫存儲技術有限公、移遠通信無人機製造商道通智能。

根據公布在「聯邦公報」（Federal Register）的公告，這項每年更新的中國軍事企業清單指名134間公司。此清單根據美國法律正式規定為「1260H章節清單」。

同時是中國即時通訊應用程式「微信」母公司的騰訊，股價7日早盤重挫逾7%，其股票在美國的場外交易（OTC）價格下跌了8%。騰訊在一份聲明中表示，被納入該清單「顯然是一個錯誤」，稱「我們不是軍事企業或供應商。與制裁或出口管控不同，此次被列入清單對我們的業務沒有影響。」

寧德時代大跌逾5％，也稱被納入清單是個錯誤，並表示該公司「沒有從事任何軍方相關的活動」。

移遠通信發言人表示，該公司「沒有在任何國家與軍方合作，並將要求五角大廈重新考慮其指定，這顯然是個錯誤。」移遠通信股價也下跌近7%。

其他企業和中國駐華盛頓大使館，並未回覆置評請求或立即發表評論。

美中關係緊張之際，更新的清單是華府近年來採取的眾多行動之一，以強調並限制其認為構成安全風險的中國企業。

美國智庫「保衛民主基金會」的中國專家辛格頓（Craig Singleton）表示，新增內容表明，美國企業與越來越多中國企業做生意是「魯莽的」。

他表示，「美國不再僅僅保護少數科技。敏感科技的花園正在成長，而保護它們的柵欄正在加固。今天的清單表明這些企業不只是商業公司。它們是中國軍方現代化的關鍵推動者，直接推動北京的戰略野心。」