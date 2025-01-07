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中國大陸礦物出口管制帶動銻價去年飆漲250% 行情繼續看漲

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
中國大陸關鍵礦物出口禁令正牽動行情：銻價去年飆漲250%至歷史新高，今年可能衝破每噸4萬美元。路透
中國大陸關鍵礦物出口禁令正牽動行情：銻價去年飆漲250%至歷史新高，今年可能衝破每噸4萬美元。路透

美中貿易緊張升高，也正帶動關鍵原料市場劇變：在中國最近發布出口禁令後，推升銻價去年飆漲250%至歷史新高，今年可能衝破每噸4萬美元。

路透報導，中國大陸去年12月禁止向美國鎵、鍺及銻等出口關鍵礦物後，截至12月31日，用於半導體和軍事設備的銻在鹿特丹交易價格介於每噸39,500-40,000美元之間，去年全年漲幅約250%。

交易員預期，中國大陸的出口禁令可能導致全球供應持續短缺，銻價將漲破每噸40,000美元。美國地質調查局（USGS）估算，中國大陸去年生產8.3萬噸銻，占全球供應量近50%。

Argus非鐵金屬主管薩克拉瓦拉指出，美國已分散供應鏈到中國大陸以外的可能地區，擴大從東南亞採購，但近期能否補上中國大陸遺留的缺口，還不明朗。

中國大陸也禁止向美國出口鎵和鍺 ，但影響預料有限，因為美國已經停止從中國大陸購買這些關鍵礦產。Indium公司金屬與複合物全球銷售經理盧亞斯說，投資人不見得只有基本面考量，因此這些金屬價格預料仍有上漲壓力。

中國在關鍵礦產的主導地位已加劇各界擔憂哪些其他金屬可能成為下一輪出口管制的對象。一位交易員說，中國大陸接下來可能以鉍和錳為目標。

半導體 美國

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