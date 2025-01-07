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破除地方保護、市場分割 陸印發「統一大市場建設」指引

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸發改委近日印發《全國統一大市場建設指引（試行）》通知，規定各地區、各部門不得在招標投標、政府採購中違法限定，或指定特定供應商，以期破除地方保護和市場分割。（央視畫面截圖）
大陸發改委近日印發《全國統一大市場建設指引（試行）》通知，規定各地區、各部門不得在招標投標、政府採購中違法限定，或指定特定供應商，以期破除地方保護和市場分割。（央視畫面截圖）

大陸發改委近日正式印發《全國統一大市場建設指引（試行）》通知，指出各地區、各部門要嚴格落實「全國一張清單」管理模式。規定各地區、各部門不得在招標投標、政府採購中，違法限定或者指定特定的供應商，破除地方保護和市場分割。該通知同時提及，要全面取消在就業地參保的戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。

大陸發改委體制改革綜合司司長王善成7日在專題記者會表示，建設全國統一大市場，是面向全球、充分開放的大市場，「是對所有經營主體一視同仁平等對待的大市場，絕不是搞自我小循環，絕不是關起門來搞封閉運行的大市場。」

王善成稱，指引要對各地區、各部門加快融入和主動服務全國統一大市場建設，提出方向性、框架性指導和階段性工作要求。從「要求做的、禁止做的、鼓勵做的」3個維度，提出具體要求和目標。比如要求各地監管、政務服務標準不統一的問題，要進一步統一。

禁止做的紅線，包含各地區不得利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛、侵害經營主體權益；不得超權限、超範圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結經營主體財產；不得違法開展異地執法或實行異地管轄，依法防止和糾正逐利性執法司法活動。

通知指出，各地區不得限制商品和要素跨區域自由流動；不得設置不合理條件排斥、限制或者禁止本地經營主體向外地提供商品和服務；不得以定向補貼、地方推薦目錄等形式強化對本地產品或特定產品保護，以及變相限制外地產品進入本地市場。

大陸發改委表示，有關部門要暢通妨礙「統一大市場建設」問題線索舉報受理管道，適時組織開展重點領域突出問題專項整治，會同各地區，開展典型案例約談通報、常態化問題整改。

同時，大陸發改委鼓勵有條件的地區建立經營主體「檔案數據庫」，在不侵犯權益下，依法依規蒐集經營主體基礎資訊、用電量等反映實際生產經營狀況；強化與資本市場相關機構的資訊共享，以及與銀行信貸資訊互聯互通，為金融機構信貸風險評估，提供數據支持。

大陸國家發改委副主任李春臨先前曾表示，建設「全國統一大市場」，即通過統一的基礎制度規則、統一聯通的市場設施、統一的要素資源市場、統一的商品服務市場、統一的市場監管以及破除地方保護，建設高效規範、公平競爭、充分開放的超大規模市場。

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