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川普2.0人民幣怎走？瑞銀預測：人民幣到年底貶至7.5

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清。記者林宸誼／攝影
瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清。記者林宸誼／攝影

川普即將重返白宮，全球面臨「川普2.0」時代，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清7日表示，自從川普對大陸發出將課高關稅的論點後，人民幣一直貶值，上次大陸面對川普首任發起關稅戰，是透過貶值人民幣、財政政策擴張，以及把商品分散到金磚國家，「這次仍會透過貶值人民幣、財政政策擴張應對」，因此預計人民幣到年底會貶值到7.5。

鄭汪清在瑞銀財富管理舉辦的「2025年經濟與投資市況」上指出，川普上任後一定會上調關稅，放鬆金融管制，並把2017年企業減稅措施延長，尤其稅率降至15%，以及移民收緊和人口增長放緩，「預估美國聯準會會在3月、9月各降一次息，每次降0.25基點。」

至於大陸可能會如何應對川普上任後高關稅措施？鄭汪清分析，上次大陸面對川普首任的關稅戰，是透過貶值人民幣、財政政策擴張，把商品分散到金磚國家，「這次仍會透過貶值人民幣、財政政策擴張應對。」

鄭汪清指出，美元強勢可能在中短期持續下去，因此美國會在下半年上調關稅；美股仍有上漲空間，最大問題是，美國公債利率要降，黃金價格往往隨著債務水準的增加而走高，「黃金連中國大陸、印度等央行都在買，預估會破每盎司2900美元。」

鄭提到，歐盟區現在政治不穩，德國2月要重新改選，政策刺激最快要到5月開始，「歐盟降息比美國聯準會要大，利差愈來愈大，歐元在短期內會走弱。」

瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓指出，現在跟上世紀20年代很像，不僅是美股上漲，連科技也即將發生改變，但不同的是目前高通膨，跟上世紀20年代不同。

蘇韋毓認為，全世界央行今年都持續降息支持經濟體成長；在科技演變方面，能把生活形態提升到下一步，未來5年不確定性相當高，投資者可以樂觀，但要謹慎，面對產業風險與地域風險皆然。

瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓。記者林宸誼／攝影
瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓。記者林宸誼／攝影

人民幣 川普 美國

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