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2025年首射 陸成功發射「實踐25號」衛星

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
7日凌晨4時，大陸西昌衛星發射中心使用「長征三號乙」運載火箭，成功發射升空「實踐25號」衛星。（新華社）
7日凌晨4時，大陸西昌衛星發射中心使用「長征三號乙」運載火箭，成功發射升空「實踐25號」衛星。（新華社）

大陸7日凌晨4時在西昌衛星發射中心，使用「長征三號乙」運載火箭成功將「實踐25號」衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務成功。該衛星主要用於衛星燃料補加、延壽服務技術驗證。

中國航天科技集團消息指出，此次任務是長征系列運載火箭的第555次飛行。

「實踐25號」衛星由中國航天科技集團八院抓總研製；「長征三號乙」運載火箭由中國航天科技集團一院抓總研製，它與「長征三號甲」、「長征三號丙」運載火箭共同構成「長三甲系列運載火箭」，今年「長三甲」系列運載火箭，預計執行十餘次發射任務。

《新京報》報導，火箭院方面指出，此次發射也是「長三甲」系列火箭2025年的首戰，本發火箭從操作流程優化、可靠性提升、任務適應性提升等方面共進行4項改進。

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