中國網遊商騰訊可能遭美國制裁 股價下跌

中國網路遊戲商騰訊可能遭美國制裁，股價今早9時30分在港股開盤後一度下跌7%，5分鐘之後跌幅縮小，暫報港幣388.6元，下跌5.08%。

有市場分析師指出，騰訊遭美方制裁，是市場估計不到的事，預期騰訊股價仍會下跌。據指出，騰訊仍有機會在美國採取法律途徑提出上訴，但結果如何，不得而知。

騰訊是香港上市的中國大型創新科技公司之一，美國近幾年先後制裁了不少中資企業，但大都涉及電子監控及電訊公司等，由於騰訊主要業務是網路遊戲，市場此前大都沒有想到它會受到美方制裁。

外電報導，美國國防部宣布將騰訊、寧德時代等中資企業列入與中國軍方合作的企業名單中。騰訊就此發表聲明指出，公司被列入清單是一個錯誤，強調騰訊不是軍工企業或軍工供應商，將與美國相關部門共同解決誤會。