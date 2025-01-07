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陸服務業景氣回升 就業卻惡化

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

昨天公布的去年十二月財新中國服務業ＰＭＩ為五二點二，較先前回升○點七，也是去年六月以來最高，顯示大陸服務業經營活動加速擴張。不過，服務業就業情況卻出現惡化，去年十二月大陸就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。

此前公布的去年十二月財新中國製造業ＰＭＩ為五十點五，仍位於擴張區間，但擴張速度放緩。受大陸製造業擴張速度放緩拖累，當月財新中國綜合ＰＭＩ回落○點九，至五一點四。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業和服務業生產增加，需求增速近四個月來首次快於供給；但製造業及服務業就業均下降，物價水準整體較為低迷，市場樂觀預期同樣趨弱。他並稱，二○二五年外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應事先準備；後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。

若以服務業ＰＭＩ分項數據來看，去年十二月供需擴張速度微升，其中新訂單指數為近五個月來最高。但需求增加主要靠內需拉動，外需陷入收縮狀態；新出口訂單指數為二○二三年八月來首次跌至臨界點以下，且為近二年低點。

儘管供需持續擴張，服務業就業情況卻出現惡化。去年十二月就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。接受財新訪問的企業反映，員工離職和企業裁員導致用工數量下降，雖然新訂單持續湧入，但企業人手萎縮，當月積壓工作量增加。

財新報告指出，雖然大陸服務業企業對市場前景仍樂觀預期，但信心明顯走弱。其中，去年十二月經營預期指數在擴張區間高點回落，降至歷史較低位置。部分陸企認為，新業務品類推出，加上大陸官方政策扶持，有助於今年推動銷售成長，但也有部分企業擔憂國際貿易前景。

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