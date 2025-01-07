南藥產業大會 協議投資逾33億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省第四屆南藥產業大會5日在有「南藥之鄉」之稱的廣東雲浮開幕。大會舉行中國聯合中藥材（澳門）交易所雲浮南藥產業中心等授牌儀式，雲浮南藥中藥材新質生產力交易平台等10個相關項目簽約，涵蓋中藥材育苗、種植、中藥材加工、康養等多個領域，協議投資超33.05億元人民幣。

中新社報導，「南藥」主要是指產於中國熱帶亞熱帶地區的中藥材。南方獨特的氣候、地理與人文條件，造就了廣陳皮、肉桂、春砂仁、化橘紅等2600多種道地藥材。在廣東，民間通過煲湯、喝涼茶等途徑接觸南藥，以達消食健胃、消炎祛濕的效果。

中國中醫科學院院長、中國工程院院士黃璐琦表示，廣東是中醫藥大省，是嶺南醫學的故鄉、南藥的主產地。雲浮地處粵北地區，生態環境優越，氣候條件適宜，孕育著豐富的中藥資源，有中國肉桂之鄉的美稱。

中國中醫科學院將與雲浮共同推進「國家中藥種質資源庫」建設的相關工作，為中藥產業振興貢獻力量和方案。

當天，中國聯合中藥材（澳門）交易所雲浮南藥產業中心舉行授牌儀式。該中心將打造集中藥材溯源、質量管理、倉儲物流、供應鏈金融、中藥生產為一體的中藥材產業服務數字化雲平台。

中藥 中醫 廣東

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