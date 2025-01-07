浙江柯橋中歐班列 貨櫃突破1000箱

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

杭州鐵路物流中心紹興營業部錢清營業室5日消息，2024年，從浙江紹興柯橋開行的中歐（亞）班列集裝箱數量達到1021個標箱，貨物超2.85萬噸，助力中國紡織品「布」滿全球。

中新社報導，柯橋擁有千億元（人民幣）級紡織產業集群，坐擁全球最大的紡織品集散中心—中國輕紡城，紡織品遠銷192個國家和地區。   　　

據瞭解，柯橋的貨物出口原來主要走海運。2022年11月，柯橋中歐（亞）班列正式開行，為當地國際物流增添了新通道。如今，每周都有中歐（亞）班列從蕭甬鐵路錢清貨運站駛出，發送的貨物中，紡織品占大頭。

眼下，浙江紡都國際貨運代理有限公司已獲得中歐（亞）班列一級貨運代理資質。該公司副董事長裘海龍表示，公司將充分利用中歐（亞）班列，加大本土紡織品貨物攬收力度，幫助企業降低物流成本。

人民幣 物流

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