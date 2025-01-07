上汽通用五菱 累計產銷3千萬輛

上汽通用五菱汽車股份有限公司1月5日在廣西柳州市宣佈，該企業成為首個累計產銷量達3000萬輛的中國品牌車企，並將持續推進中國新能源汽車出海之路越走越寬。

中新社報導，上汽通用五菱第3000萬輛整車五菱星光S正式下線。這是上汽通用五菱繼新能源汽車累計銷量突破240萬輛後，又一新的里程碑。

在上汽通用五菱向3000萬輛產銷量邁進進程中，新能源汽車扮演其加速轉型升級的重要角色。截至2024年底，上汽通用五菱新能源汽車累計銷量突破240萬輛，僅2024年，其銷量就達到80萬輛，占比超50%，同比增長63%。

與此同時，海外市場的強勁增長助力上汽通用五菱產銷量突破3000萬輛。2024年，上汽通用五菱出口22.5萬台／套，累計出口115.8萬台／套。

早在2017年，上汽通用五菱已在印尼投產運營。作為帶領產業鏈共同走出去的中國車企，上汽通用五菱不僅形成整車出口、借船出海和完全自主等多元化出海模式，更攜手產業鏈夥伴跨海搬鏈，以新質生產力開拓海外市場。