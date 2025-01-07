救股市 陸禁大型基金拋售股票

中國大陸股市在二○二五年開局首周表現不佳，上交所、深交所近日約見外資機構，召開座談會聽取意見之際，路透引述消息指，大陸主要證券交易所要求大型共同基金公司限制股票拋售，要求每日「買多於賣」，此舉是為了穩定市場情緒。

路透報導，至少四家大型共同基金在去年十二月卅一日、今年一月二日和三日，接到滬深證券交易所的來電，要求他們每天買入的股票數量要多於賣出的股票數量。

據指出，這項指示是在大陸股市二○二五年開年首周大幅下跌態勢開始之際發出的，市場擔憂美國即將上任總統川普會對中國商品加徵重稅，將給本已疲軟的經濟帶來更大壓力。

一位知情人士稱，這些基金可賣出股票，但如果其總賣出金額超過了購買金額，則必須迅速增加更多持股，以填補差距。該人士補充說，這類指示有成為常態傾向，去年初時也曾有類似的要求。

在二○二五年首個交易日，滬深３００指數下挫百分之二點九，創下自二○一六年以來最糟糕開局表現。該指數上周下跌超過百分之五。

滬深交易所上周同步召開外資機構座談會，與會機構就深化中國大陸資本市場對外開放提出具體建議，包括持續優化完善滬深港通機制和ＱＦＩＩ機制，暢通外資投資Ａ股管道；加強對外政策宣講，鼓勵優質上市公司海外路演（法說會），提升上市公司投資價值，提高股東回報和公司治理水準等。

實際上，外資對中資股看法持續保持審慎態度。港媒報導，知名投行摩根士丹利表示，去年十二月外資基金持續流出大陸股票市場，流出金額約卅五億美元，但資金流出速度較前一個月的七十五億美元放慢，其中被動基金（以追蹤某個基準指數為目標的投資工具）流出十一億美元，按月減少百分之七十六；主動基金流出廿四億美元，按月減少百分之十七。

至於大陸本土基金的資金流向，摩根士丹利稱，大陸本土被動基金去年十二月持續資金流入，約四十八億美元，與前一個月的五十三億美元相若。港股通亦獲得一二三億美元流入，為二○二四年流入金額第二高的月分。