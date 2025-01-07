快訊

陽光行動／在台女移工生育 高達七成八丟飯碗

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

聽新聞
0:00 / 0:00

陸服務業PMI好轉 加速擴張…需求增速超過供給

經濟日報／ 記者賴錦宏謝守真／綜合報導
大陸服務業擴張速度加快，去（2024）年12月財新服務業PMI為52.2，較11月回升0.7，為去年6月來最高。聯合報系資料照
大陸服務業擴張速度加快，去（2024）年12月財新服務業PMI為52.2，較11月回升0.7，為去年6月來最高。聯合報系資料照

大陸服務業擴張速度加快，去（2024）年12月財新服務業PMI為52.2，較11月回升0.7，為去年6月來最高。不過，服務業就業情況卻出現惡化，去年12月大陸就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。

此前公布的去年12月財新製造業PMI為50.5，較11月回落1個百分點，仍位於擴張區間，但擴張速度放緩。受大陸製造業擴張速度放緩拖累，當月財新綜合PMI回落0.9至51.4。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業和服務業生產增加，需求增速近四個月來首次快於供給；但製造業及服務業就業均下降，物價水準整體較為低迷，市場樂觀預期同樣趨弱。

儘管供需持續擴張，服務業就業情況卻出現惡化。去年12月就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。接受財新訪問的企業反映，員工離職和企業裁員導致用工數量下降，雖然新訂單持續湧入，但企業人手萎縮，當月積壓工作量增加。

此外，標普全球昨日公布最新報告指，香港去年12月採購經理指數（PMI）經季節調整後為51.1，低於11月的51.2。該數據雖仍反映營商環境連續三個月好轉，然而，產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數都低於去年11月，導致PMI數值按月下跌0.1個百分點。

報告提到，港企去年12月持續看淡業務前景，惟悲觀情緒較11月減退，業者憂慮主要來自競爭加劇與貿易壁壘挑戰對後續銷情的影響。資料亦顯示，外部需求疲軟，加上潛在的美國關稅威脅造成憂慮，因此拖累香港12月出口訂單表現。同時，港企在去年第七度精簡人手，職位減幅雖不大，卻也是三個月來的最大跌幅。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，最新PMI反映去年12月增長步伐減慢，前瞻指數也顯示今年開局或延續放緩趨勢。不少業者就美國關稅對貿易前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響或在新年繼續左右營商情緒和經濟狀況。企業為保銷路不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對利潤壓力正在加重，並以批發及零售業最受影響。

PMI 指數

延伸閱讀

快樂天堂基金會請中彰投弱勢圍爐估300桌 盼支援人力物力

上月PMI回跌 中經院：廠商觀望川普2.0起手式

幾乎不見景氣復甦跡象 歐元區去年12月製造業PMI遭下修

去年12月製造業PMI指數回跌至50.8% 中經院：觀望等川普起手式

相關新聞

救股市 陸禁大型基金拋售股票

中國大陸股市在二○二五年開局首周表現不佳，上交所、深交所近日約見外資機構，召開座談會聽取意見之際，路透引述消息指，大陸主...

觀察站／陸開年雙變 不再提「緊日子」

一年之始在於變。開年一星期，大陸政經層面已有多層新動向，其中有兩件事，一是去年強調的，今年不提了；二有去年沒提的，今年要...

陸服務業PMI好轉 加速擴張…需求增速超過供給

大陸服務業擴張速度加快，去（2024）年12月財新服務業PMI為52.2，較11月回升0.7，為去年6月來最高。不過，服...

中美國債負利差24年最大 將對匯價造成貶值壓力

今年以來大陸債券市場一直處在牛市當中，大陸10年期國債殖利率頻創新低，而美債殖利率則在美國聯準會恐暫緩降息下，近期明顯走...

「成渝」攜手 5年建設雙城經濟圈

打造具有大陸全國影響力的科技創新中心，是成渝地區雙城經濟圈建設的主要定位之一。今年是成渝「攜手」五周年。五年來，兩地經濟...

大陸車企搶低空經濟投資飛行汽車 2026將是轉型檢驗年

2024年，大陸汽車產業競爭日益白熱化，全年全行業都在打價格戰，導致整個行業虧損、倒閉消息不斷。連百度與吉利控股集團聯合打造，號稱定位高端智能化，致力於打造智能化領先的汽車機器人的「極越汽車」上個月都傳出面臨倒閉危機的消息。 與此同時，卻有廣汽、長安等多家大陸車企宣布進軍「飛行汽車」，瞄準所謂的「低空經濟」熱潮，企圖在下一波產業浪潮搶占先機。這是因為馬路已經太擁擠、太競爭，車廠才會紛紛將發展目標轉向空中？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。