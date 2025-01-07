人民幣貶至16個月低點

大陸金融監管機構持續釋放維穩匯率信號，惟在岸人民幣對美元昨（6）日貶至近16個月來新低。高盛報告預計大陸當局將允許人民幣貶值以應對川普2.0關稅影響，估計在岸人民幣三個月內迅速貶至7.4，然後六個月和12個月內貶至7.5。

昨日人民幣對美元中間價報7.1876，上調2點；在岸人民幣盤中最低貶破7.33，至7.3301，來到2023年9月11日以來新低，也逼近中間價上下浮動2％的下限；離岸價一度貶破7.36，惟在大陸央行釋出維穩信號後反彈，至晚間20時回升到7.33之上。

彭博引述高盛報告指稱，大陸或是「川普貿易戰2.0」首要目標，料對其出口關稅提高20個百分點，且預計加徵關稅措施將在川普政府執政初期發生，料北京當局將允許貶值以應對美國加徵關稅給其經濟帶來的衝擊，這是支持經濟增長而採取的金融寬鬆計畫一部分。

中國人民銀行（大陸央行）據報本月將在香港新增發行離岸人民幣央行票據，發行規模將創歷來單次規模之最。東方金誠首席宏觀分析師王青分析，從匯市角度看，增發離岸人民幣央行票據將收緊離岸人民幣流動性，釋放穩匯率的清晰信號，進而遏制近期離岸人民幣的領貶勢頭，防範短期內人民幣貶值預期過度聚集。