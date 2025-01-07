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小鵬攜福斯建超快充網絡

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
小鵬汽車董事長何小鵬。（新華社）
小鵬汽車董事長何小鵬。（新華社）

小鵬汽車與福斯汽車（中國）昨（6）日宣布，將在大陸超快充網絡領域達成戰略合作並簽署諒解備忘錄，雙方將合作建設大陸最大的超快充網絡，並相互將開放各自專有的超快充網絡。預期將超過兩萬個充電終端，覆蓋大陸420個城市。雙方合作延伸至充電領域。

福斯汽車（中國）執行副總裁、生產和零組件負責人、開邁斯新能源科技董事長康諾一表示，通過與小鵬汽車在充電領域的戰略合作，致力於為客戶打造目前大陸覆蓋範圍最大的超快充網絡。

福斯汽車計畫至2027年集團及旗下品牌計畫在大陸市場推出40款全新車型，其中20款為新能源車型。到2030年集團將在大陸市場推出超過30款電動車型。

小鵬汽車方面表示，本次戰略合作，結合雙方在高功率液冷超快充領域的技術優勢以及大陸網絡覆蓋度上的高度互補，雙方客戶在大陸全國都將能夠享受到優越的快充體驗。同時透露雙方還將探討共同合作建設聯合品牌的超快充站。

福斯汽車在大陸的充電樁業務由開邁斯運營，截至2024年10月11日，開邁斯充電站共計1,621座，充電終端為1.3萬個，覆蓋214個城市。

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