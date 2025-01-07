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中美國債負利差24年最大 將對匯價造成貶值壓力

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中美10年期國債負利差進一步擴大至逾300個基點。（路透）
中美10年期國債負利差進一步擴大至逾300個基點。（路透）

今年以來大陸債券市場一直處在牛市當中，大陸10年期國債殖利率頻創新低，而美債殖利率則在美國聯準會恐暫緩降息下，近期明顯走升，導致中美10年期國債負利差進一步擴大至逾300個基點，為2000年10月以來逾24年最大。

據悉，目前大陸已經成為國債殖利率最低的國家之一。長債殖利率持續下行，導致中美之間利差持續擴大，不僅僅給人民幣匯率造成壓力，而且會導致未來的降息降準效果產生邊際遞減效應，這可能是人行屢次提示長債殖利率過快下行風險的原因。

路透指出，自2024年12月以來，中美10年期國債負利差加速擴大。按10年期中美國債指標券買賣報價中間值計算，兩者最新利差倒掛幅度約為304個基點。

而在2025年元旦後，大陸長債殖利率連刷新低，10年期國債殖利率一度跌破1.6％，30年國債亦下探1.8％。

有消息人士透露，近日中國人民銀行（大陸央行）就債市風險約談了部分金融機構。

同時，美國公債殖利率近期走升，指標美國10年期公債殖利率一度站上4.6％。

而在截至2025年1月6日，10年期美國國債殖利率最高見到4.634％，10年期中國國債殖利率最低見到1.588％，中美負利差實際已達到304個基點。

《證券時報》引述機構人士分析，大陸經濟基本面的實質修復節奏仍然有待觀察，疊加寬貨幣配合發力，降準降息均仍可期，債牛邏輯預計會難以完全逆轉，國債殖利率預計呈現波動向下。

不過，短期來看，債市面臨的干擾因素不少，當前市場已提前大幅定價降息降準預期，同時基本面、資金面、政府債供給、機構配置力量及債市增量資金等方面亦可能出現邊際變化，波動調整幅度或增加。

債市 美國

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