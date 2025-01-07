大陸官方救股市 祭基金限賣令

大陸股市在2025年開局首周表現不理想，上交所、深交所近日約見外資機構，召開座談會聽取意見之際，另有外電引述消息指出，大陸主要證券交易所要求一些大型共同基金公司於年初限制股票拋售，要求每日「買多於賣」，此舉是為穩定市場情緒。

路透報導指出，至少四家大型共同基金在去年12月31日以及今年1月2日和3日接到滬深證券交易所的來電，要求它們每天買入的股票數量要多於賣出的股票數量。

這項指示是在大陸股市2025年開年首周大幅下跌態勢開始之際發出的，市場擔憂美國即將上任總統川普會對中國商品加徵重稅，將給本已疲軟的經濟帶來更大壓力。

一位知情人士稱，這些基金可以賣出股票，但如果其總賣出金額超過了購買金額，則必須迅速增加更多倉位，以填補差距。該人士補充說道，這類指示有成為常態傾向，去年初時也曾有類似的要求。

在2025年首個交易日，滬深300指數暴跌2.9%，創下自2016年以來最糟糕開局表現，該指數上周下跌超過5%。

滬深交易所上周同步召開外資機構座談會，與會機構就深化中國資本市場對外開放提出具體建議，包括持續優化完善滬深港通機制和QFII機制，暢通外資投資A股管道；加強對外政策宣講，鼓勵優質上市公司海外路演（法說會），提升上市公司投資價值，提高股東回報和公司治理水準等。

實際上，外資對中資股看法持續保持審慎態度，港媒報導，知名投行摩根士丹利表示，去年12月外資基金持續流出中國股票市場，流出金額約35億美元，但資金流出速度較前一個月的75億美元放慢，其中被動基金流出11億美元，按月減少76%，主動基金流出24億美元，按月減少17%。

至於中國本土基金的資金流向，摩根士丹利稱，中國本土被動基金去年12月持續資金流入，金額約48億美元，與前一個月的53億美元相若。港股通亦獲得123億美元流入，為2024年流入金額第二高的月份。