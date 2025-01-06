香港去年底PMI回落 2025年或延續放緩趨勢

標普全球6日公布最新報告指，香港去年12月採購經理指數（PMI）連三月處於擴張水準，惟改善幅度屬期內最小，且去年底的營商環境改善步伐放緩。

報告指出，香港去年12月PMI經季節調整後為51.1，低於上月的51.2。雖然仍反映營商環境連續3個月好轉，然而，產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數都低於去年11月，導致PMI數值每月下跌。

報告指出，去年12月企業從海外與大陸新接的業務量減少，整體訂單增長放緩至3個月最低。資料亦顯示，外部需求疲軟，加上潛在的美國關稅威脅造成憂慮，因此拖累香港12月出口訂單表現。

報告提到，港企去年12月持續看淡業務前景，惟悲觀情緒較11月減退，業者憂慮主要來自競爭加劇與貿易壁壘挑戰對後續銷情的影響。同時，港企在去年第七度精簡人手，職位減幅雖不大，卻也是三個月來的最大跌幅。

港媒引述標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan分析稱，最新PMI反映去年12月增長步伐減慢，前瞻指數也顯示今年開局或延續放緩趨勢。不少業者就美國關稅對貿易前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響或在新年繼續左右營商情緒和經濟狀況。企業為保銷路不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對利潤壓力正在加重，並以批發及零售業最受影響。