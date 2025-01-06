快訊

綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄脫逃犯王天佑抓到了！ 晚間躲在宿舍頂樓

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

香港去年底PMI回落 2025年或延續放緩趨勢

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
標普全球6日公布最新報告指，香港去年12月採購經理指數（PMI）連三月處於擴張水準，惟改善幅度屬期內最小，且去年底的營商環境改善步伐放緩。（中新社）
標普全球6日公布最新報告指，香港去年12月採購經理指數（PMI）連三月處於擴張水準，惟改善幅度屬期內最小，且去年底的營商環境改善步伐放緩。（中新社）

標普全球6日公布最新報告指，香港去年12月採購經理指數PMI）連三月處於擴張水準，惟改善幅度屬期內最小，且去年底的營商環境改善步伐放緩。

報告指出，香港去年12月PMI經季節調整後為51.1，低於上月的51.2。雖然仍反映營商環境連續3個月好轉，然而，產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數都低於去年11月，導致PMI數值每月下跌。

報告指出，去年12月企業從海外與大陸新接的業務量減少，整體訂單增長放緩至3個月最低。資料亦顯示，外部需求疲軟，加上潛在的美國關稅威脅造成憂慮，因此拖累香港12月出口訂單表現。

報告提到，港企去年12月持續看淡業務前景，惟悲觀情緒較11月減退，業者憂慮主要來自競爭加劇與貿易壁壘挑戰對後續銷情的影響。同時，港企在去年第七度精簡人手，職位減幅雖不大，卻也是三個月來的最大跌幅。

港媒引述標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan分析稱，最新PMI反映去年12月增長步伐減慢，前瞻指數也顯示今年開局或延續放緩趨勢。不少業者就美國關稅對貿易前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響或在新年繼續左右營商情緒和經濟狀況。企業為保銷路不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對利潤壓力正在加重，並以批發及零售業最受影響。

PMI 指數 標普 香港

延伸閱讀

港珠澳大橋半馬逾7000人參加 郭晶晶江旻憓跑2公里賽

香港啟德園主場測試 逾萬人出入有序 讚設施先進

香港首批207工程師通過評審 獲內地專業資格

南韓對陸晶片出口下滑

相關新聞

陸2025年「經濟目標怎麼定」？余永定：經濟增速不應低於5%

外界關注大陸官方會如何訂定2025年的中國經濟增長目標，因這牽涉到整體經濟政策的力度。中國社科院學部委員、前央行貨幣政策...

應對川普2.0風險！陸減持美債「持倉為2009年來最低」 改增持黃金

外媒報導，截至2024年10月，中國的美國國債持倉為2009年以來最低，同時中國央行的黃金儲量升至2016年以來新高。專...

香港去年底PMI回落 2025年或延續放緩趨勢

標普全球6日公布最新報告指，香港去年12月採購經理指數（PMI）連三月處於擴張水準，惟改善幅度屬期內最小，且去年底的營商...

知情人士透露：大陸交易所在年初要求大型基金經理限制股票出售

路透社1月6日引述三位知情人士報導，中國大陸主要證券交易所要求一些大型共同基金在年初限制股票出售，此舉是為了在全球第二大...

出售45%股份！李嘉誠控股的和黃醫藥賣逾200億元 公司：聚焦新藥研發

港商李嘉誠控股的和黃醫藥近日以人民幣44.78億元（約新台幣201億元）售出上海和黃藥業其所持有的45%股份。李嘉誠賣掉...

上交所、深交所喊話外資 陸股今收盤微跌

陸股開年後連續數個交易日下跌之際，上交所、深交所昨天晚間披露近日都召開了外資機構座談會…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。