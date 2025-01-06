陸2025年「經濟目標怎麼定」？余永定：經濟增速不應低於5%

外界關注大陸官方會如何訂定2025年的中國經濟增長目標，因這牽涉到整體經濟政策的力度。中國社科院學部委員、前央行貨幣政策委員會委員余永定表示，既然2024年中國經濟增長速度接近5%，2025年經濟增速目標就應該不低於5%。並認為在宏觀經濟政策之外最關鍵的問題是恢復企業家信心與地方幹部主動性。

余永定近期接受觀察者網專訪表示，由於一系列長期因素的作用，中國維持10%左右經濟增速的奇跡已經結束。長期以來在中國經濟增速持續小幅下降同時，通膨率處於低水平，甚至相當時期內處於通縮壓力之下，相信中國近年來（疫情期間除外）的實際經濟增速低於潛在經濟增速。他特別提及近年失業問題，特別是青年失業問題已經引起社會的廣泛擔憂。而維持良好的經濟增長是創造就業的基礎。

余永定強調，正確的宏觀經濟政策僅僅是實現經濟較快增長的必要條件而非充要條件。在宏觀經濟政策之外的領域中，他認為目前最關鍵問題是，如何恢復企業家的信心和地方幹部的主動性。如何建立合理的激勵機制，使地方政府和企業（不論國有還是民營，不論是規上還是中小）不但想投資、敢投資，而且自覺追求投資效益最大化，這些也是擴張性財政政策取得預期效果的必要條件。

此外，余永定也稱，社會政策、收入分配政策、稅改、法治建設、反腐倡廉乃至幹部隊伍建設等等都不可或缺。否則，即便有了正確的宏觀經濟政策方向也未必能夠實現理想中的經濟發展目標。

對於中國受到全球關注的產能過剩問題，余永定稱，中國確實存在比較嚴重的「產能過剩」問題。但「產能過剩」是結構性、行業性問題，不應該也無法用宏觀經濟政策解決。相關問題應該主要靠市場機制和競爭政策解決。

對於川普2.0關稅政策帶給中國經濟的影響，余永定表示，中國在過去這10多年來不斷調整經濟結構，對外需的依賴度逐步下降。近幾年中國對美國的出口比重也明顯下降。川普關稅政策導致的中國對美出口減少，其對中國經濟增速的影響雖不可忽視，但仍可控的，而2025年中國淨出口對中國經濟增長的影響更是有限，「中國的經濟調整主要還是來自國內。」