知情人士透露：大陸交易所在年初要求大型基金經理限制股票出售

路透社1月6日引述三位知情人士報導，中國大陸主要證券交易所要求一些大型共同基金在年初限制股票出售，此舉是為了在全球第二大經濟體面臨困難時期時穩定市場情緒。

至少四家大型共同基金在去年12月31日、今年1月2日和3日接到滬深證券交易所的來電，要求它們每天買入的股票數量要多於賣出的股票數量。

這項指示是在中國大陸股市2025年大幅下跌態勢開始之際發出的，市場擔憂美國即將上任總統特朗普會對中國商品加徵重稅，將給本已疲軟的經濟帶來更大壓力。

一位知情人士稱，這些基金可以賣出股票，但如果其總賣出金額超過了購買金額，則必須迅速增加更多倉位，以填補差距。他補充說道，這類指示有成為常態傾向，去年年初時也曾有類似的要求。

上海和深圳證券交易所未立即回應路透社的置評請求。

在2025年首個交易日，滬深300指數暴跌2.9%，創下自2016年以來最糟糕開局表現，該指數上周下跌超過5%。

滬深交易所上周同步召開外資機構座談會，與會機構建議暢通外資投資A股渠道、加強對外政策宣講以及提升上市公司投資價值等。