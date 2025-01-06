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上交所、深交所喊話外資 陸股今收盤微跌

中央社／ 台北6日電
陸股開年後連續數個交易日下跌之際，上交所、深交所昨天晚間披露近日都召開了外資機構座談會，陸股今天則以微跌作收。中新社
陸股開年後連續數個交易日下跌之際，上交所、深交所昨天晚間披露近日都召開了外資機構座談會，陸股今天則以微跌作收。中新社

陸股開年後連續數個交易日下跌之際，上交所、深交所昨天晚間披露近日都召開了外資機構座談會，陸股今天則以微跌作收。

綜合新京報、官方香港電台等陸港媒體報導，上證綜合指數收盤報3206點，跌4點，跌幅0.14%；深證成份指數報9885點，跌11點，跌幅0.12%；創業板指數報2014點，跌1點。

據報導，深圳證券交易所公布4日召開外資機構座談會，針對近期A股市場形勢聽取意見建議。深交所相關負責人、8家外資證券基金機構、境外機構投資者（QFII）及資產管理機構參加座談會。

深交所相關負責人表示，外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境；希望外資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。

上海證券交易所5日晚間也公布近日了召開外資機構座談會。上交所負責人表示，希望外資機構積極建言獻策，也希望外資機構發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋梁作用，共同建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

上海 外資 指數 深圳 溝通 資本市場 陸股

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