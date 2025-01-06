A股開年連跌 深交所、上交所深夜喊話外資堅定信心

陸股在開年連續幾日大跌，A股新年開門不利之際，大陸深交所、上交所5日晚幾乎同時發聲。深交所稱，希望外資機構堅定信心，堅持長期主義；上交所稱，希望外資機構積極建言獻策，發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋梁作用。

深交所公布，4日深交所召開外資機構座談會，就近期A股市場形勢聽取意見建議。深交所相關負責人，8家外資證券基金機構、QFII機構、資產管理機構參加座談會。

深交所相關負責人表示，外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境。中國大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。希望外資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。

5日晚間上交所也公布，近日，上海證券交易所召開外資機構座談會。上交所負責人表示，中國經濟基本面穩固，在複雜的國際環境下展現出強大韌性，隨著一攬子政策「組合拳」推出落地，經濟回升向好態勢持續增強，為資本市場持續推動創新開放、進一步全面深化改革提供了有利條件。希望外資機構積極建言獻策，也希望外資機構發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋梁作用，共同建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。