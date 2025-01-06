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人民幣走低 中國央行釋穩匯率訊號

中央社／ 台北6日電

美元強勢升值下，近期在岸及離岸人民幣兌美元匯率走低。中國人民銀行（央行）主管媒體金融時報今天發表文章，指人民銀行於去年第4季例會關於匯率的表述較之前出現明顯變化，傳達了更明確、更強勢的穩匯率訊號。

金融時報今天發表文章指出，人行貨幣政策委員會2024年第4季例會新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，指出「增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。

文章指出，相較於2024年第3季例會的表述，人民銀行第4季例會新聞稿刪除了「增強匯率彈性」的表述，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險」，恢復此前「三個堅決」的表述，傳達更明確、強勢的穩匯率訊號。

文章表示，這表達了人民銀行維護人民幣匯率穩定的堅定決心，這也是判斷未來匯率政策取向的重要依據，有利於穩定外匯市場預期。

文章表示，過去人民幣匯率多輪升貶值的經驗表明，人民銀行有充足的工具箱、豐富的經驗應對人民幣匯率貶值，有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

在美元強勢下，今早在岸人民幣及離岸人民幣兌美元一度跌破7.35關口。

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