大陸服務業PMI升至52.2 創7個月來新高

2024年12月「財新中國通用服務業經營活動指數」（服務業PMI）6日公布為52.2，較先前回升0.7，也是去年6月以來最高，顯示大陸服務業經營活動加速擴張。

先前公布的2024年12月「財新中國製造業PMI」下降1個百分點至50.5，仍位於擴張區間、但擴張速度放緩。但受大陸製造業擴張速度放緩拖累，當月「財新中國綜合PMI」回落0.9個百分點至51.4。

大陸國家統計局近期公布數據顯示，上月製造業PMI下行0.2個百分點至50.1，服務業PMI則上升1.9個百分點至52.0；顯示服務業景氣上升的帶動，大於製造業擴張放緩的拖累；綜合PMI產出指數走高1.4個百分點，來到52.2。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業和服務業生產增加，需求增速近4個月來首次快於供給；但製造業及服務業就業均下降，物價水平整體較為低迷，市場樂觀預期同樣趨弱。

王喆分析，2025年外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應事先準備及時回應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。

若以服務業PMI分項數據來看，2024年12月供需擴張速度微升，其中新訂單指數為近5個月來最高。但需求增加主要靠內需拉動，外需陷入收縮狀態；新出口訂單指數為2023年8月來首次跌至臨界點以下，且為近2年低點。

不過，儘管供需持續擴張，服務業就業情況卻出現惡化。12月就業指數為近4個月來首次降至收縮區間，接受財新訪問的企業反映，員工離職和企業裁員導致用工數量下降，雖然新訂單持續湧入，但企業人手萎縮，當月積壓工作量增加，相應指數在擴張區間升至下半年以來最高。

另外，隨著原料價格、用工成本增加，12月投入品價格指數，從上月僅略高於榮枯線位置小幅上升，但仍為年內較低水平；企業選擇提升售價以消化成本負擔，當月銷售物價指數升至擴張區間。

財新的報告裡也提到，雖然大陸服務業企業對市場前景仍樂觀預期，但信心明顯走弱。其中，12月經營預期指數在擴張區間高點回落，降至歷史較低位置。一些陸企認為，新業務品類推出，業務拓展力道加大，疊加政策扶持，有助於今年推動銷售增長，但也有部分企業擔憂國際貿易前景。