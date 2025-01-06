大陸央行釋放明確穩匯率信號 重提「三個堅決」

大陸金融監管機構繼續釋放維穩信號，離岸人民幣兌美元（CNH）6日早盤短線走高約百點，收復7.35關口，目前報7.3471。人民幣兌美元中間價6日報7.1876，較前一天小升2點，和路透預測偏離擴至逾1150點，顯示大陸央行對維穩人民幣匯率的決心。

陸媒「第一財經」引述接近大陸央行人士稱，近期海外投資者對人民幣債券需求旺盛，人行預計1月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，發行規模將遠超過去單次最大發行規模。報導稱，在這個時間點發行離岸人民幣央行票據，顯示大陸央行對維穩匯率決心。

由大陸人民銀行主管的《金融時報》6日稱，「人行貨幣政策委員會」於去年第4季例會新聞稿提到，關於匯率的表述出現明顯變化，指出「增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。」

該文章提到，相較於第3季例會的表述，本次的新聞稿傳達更為明確、強勢的穩匯率信號，也刪除了「增強匯率彈性」表述，強調「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險」，恢復了先前「三個堅決」的表述，表達人民銀行維護人民幣匯率穩定的堅定決心，這也是判斷未來匯率政策取向的重要依據，有利於穩定外匯市場預期。

該文章稱，過去人民幣匯率多輪升、貶值的經驗表明，人民銀行有充足的工具箱、豐富的經驗，以應對人民幣匯率貶值，也有能力保持人民幣匯率，能在合理均衡水準的基本穩定。