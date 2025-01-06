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川普2.0時代若祭出高關稅 港媒：人民幣料貶至7.5
隨著川普將重返白宮，今年外界預估美國將對中國大陸下重手加徵關稅，港媒引述各大外銀專家6日分析，人民幣可能貶破7.5 。
《信報》報導稱，人民幣2024年貶值2.8%，已連續第3年貶值；面對美國將加徵關稅，預計大陸或容許人民幣貶值以應對高關稅，普遍預期今年人民幣將貶至7.5左右，部分悲觀估計甚至跌破8，但大幅貶值可能會引發資本外流，大陸可能採取更加靈活的匯率管理方式，結合穩定國內需求的政策，防止匯率過度波動影響市場預期。
美國銀行表示，短期內大陸會以人民幣貶值應對關稅影響，一旦川普以「最辣」手段針對大陸，即加徵關稅達60%，明年上半年人民幣恐貶值至8，估計今年第2季人民幣受壓最重，明年底亦會低見7.6。
摩根士丹利表示，2018至2019年間中國大陸透過貶值人民幣11.5%，應對當時美國首次加徵關稅影響。不過現在經濟更為疲弱，相信北京當局會人民幣轉弱會否觸發資本外流，估計本輪貶值幅度將小於先前，人行可能更願意採取較不激進的人民幣貶值減輕關稅影響，預期今年底人民幣兌美元將跌至7.6、明年底再貶值2%至7.75。
摩根大通分析，大陸今年將人民幣貶值至約7.5、加大財政刺激，以應付關稅對經濟的衝擊；瑞銀表示，上個月的大陸中央經濟工作會議，重申保持人民幣匯率在「合理均衡水平」上的基本穩定，但人行或允許人民幣兌美元貶值5至8%，以緩衝加徵關稅的部分外部衝擊。
高盛則預估，人民幣匯率年底料見7.5；渣打表示，相信中國大陸將推出更多經濟刺激、穩定房地產政策，應對潛在貿易戰影響，估計人民幣兌美元今年將會在7.3至7.35區間，有機會在年中觸及7.35。
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