浙江中國輕紡城 交易額首破4000億元人民幣

據中國輕紡城建設管理委員會4日消息，2024年，位於浙江紹興柯橋區的中國輕紡城總成交額達4009.87億元（人民幣，下同），首次突破4000億元大關，同比增長11.09%。

中新社報導，中國輕紡城是全球最大紡織品集散中心，每年全球約四分之一的面料（布料）在此交易，紡織品遠銷192個國家和地區。

過去一年，柯橋紡織業瞄準科技創新，推動轉型升級。近日，在當地一家新材料公司的創新中心，科研人員正加緊試驗新研發防透視面料的各項性能。據相關負責人介紹，該公司與東華大學合作，研發出該款防透視面料，其紫外線防護系數（UPF）能達到500、防透視指數大於97%。

與此同時，位於柯橋的浙江省現代紡織技術創新中心（鑒湖實驗室）加速釋放創新動能。其在源頭纖維端、中間印染環節、未來紡織領域均建立了研發團隊，現已突破科技項目超160項。

過去一年，新平台、會展經濟等也助力紡織業發展。如推進數位輕紡城和數位物流港兩大建設，有助暢通物流樞紐；中國輕紡城面料成衣化平台、國際設計師品牌中心運營，完善服裝面料產業鏈；2024第七屆世界布商大會、2024WGSN時尚未來大會如期舉行，為全球紡織業發展探尋機遇；持續開展「絲路柯橋．布滿全球」行動，聯通海內外市場。