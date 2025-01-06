外管局：引外資 加大外匯便利改革

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家外匯管理局4日發布，2025年大陸全國外匯管理工作會議1月3日至4日在北京召開，會議部署了2025年外匯管理重點工作，其中包括優化境內企業境外上市資金管理，推進企業外債管理改革，持續完善跨國公司資金池政策。 　　

中新社報導，會議表示，要加力推進外匯便利化改革。將更多科技型企業納入跨境融資便利化試點，引導境外高質量資本投向境內高新技術行業。按照既「放得活」又「管得住」的要求，有序擴展銀行外匯展業改革覆蓋面。積極支持穩外貿、穩外資，推動貿易便利化政策優化擴圍，提升貿易新業態外匯業務便利化水平，促進外商投資匯兌便利。建立外匯管理政策評估機制。 　　會議稱，要加力推進外匯領域制度型開放。建設開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，引導金融機構健全匯率風險管理服務長效機制，完善外匯市場基礎設施。支持自由貿易試驗區提升戰略，支持上海、香港國際金融中心建設，支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區開展外匯管理創新。

同時，加力維護外匯市場基本穩定。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。 　　此外，加力構建完備有效的外匯監管體系。建立健全事中事後監管工作機制，充分運用科技手段提升監管效能。保持對外匯領域違法違規活動高壓打擊態勢，協同加強非法跨境金融活動源頭治理。

外匯 機制

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