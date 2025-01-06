兩岸微流行／陸能源法 明確雙碳目標

大陸從今年元旦起正式實施能源法，這是大陸首次將能源規畫確立為法律制度，並明確一系列機制，如建立綠色低碳發展目標制度，強調優先開發利用再生能源等，也是首次在法律層面明確「雙碳」目標。

大陸此前已制定有電力法、煤炭法、再生能源法等多部單行能源法律法規，但缺乏能源產業母法。隨著加速發展新能源、儲能、氫能等新興技術，北京大學能源研究院副院長楊雷指出，因為新能源發展著重於能源系統升級和重構，只有將這些要素結合，才能真正推動能源的良好發展。

以綠色能源發展為例，大陸國家能源局副局長萬勁松表示，能源法明確要建立綠色能源消費促進機制，首次在法律層面規定實施綠色電力證書制度，鼓勵用戶優先使用再生能源，加速建構碳排放雙控機制，推動形成綠色低碳的生產和生活方式。同時明確了氫能的法律地位，鼓勵發展智慧微電網、綜合能源服務等能源新技術新業態新模式。

楊雷分析，大陸能源法雖未明確指出每年要提高多少比例，但它強調了目標明確性，從投資角度看，這給了行業清晰的方向感。例如氫能雖然短期內可能並不盈利，但氫能被列為現代能源體系的重要組成，投資者得以掌握該領域的潛力。

中國法學會能源法研究會副秘書長陳興華指出，此次立法亮點是首次寫入大陸「二○三○碳達峰」與「二○六○碳中和」目標，顯示能源領域對氣候變遷的反應，已經從政策層面上升到了法律層面。