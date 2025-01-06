港房市交易 攀三年新高

自香港政府於去(2024)年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港房市交易量就出現走升態勢。香港政府土地註冊處通報數據顯示，2024年全年香港整體樓宇買賣合約登記量（包括住宅、車位及工商鋪物業等）達67,979宗，較2023年同期增長17.1%，創近三年新高。

《證券時報》引述中原地產研究部高級聯席董事楊明儀觀點指出，去年香港整體樓宇買賣合約登記數量及金額均創下近三年新高，主要受益於港府全面「撤辣」、放寬抵押、救市措施及降息周期等因素，市場氣氛轉好，刺激成交增加。

在一手私宅方面，去年成交宗數及金額大增57.8%及58.9%，達16,861宗及港幣2,082.2億元，顯示開發商降價促銷新建案策略奏效。