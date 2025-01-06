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大陸鋰電擴產喊卡 中小企恐出局

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸鋰電行業高達人民幣數百億元投資項目陸續踩煞車。示意圖。 （新華社）
大陸鋰電行業高達人民幣數百億元投資項目陸續踩煞車。示意圖。 （新華社）

大陸鋰電行業高達人民幣數百億元投資項目陸續踩煞車，2024年以來，蜂巢能源、天力鋰能、東峰集團、易成新能、寶明科技等企業，共計數十個鋰電相關擴產項目遭到延期、暫停乃至終止。然而，包含寧德時代在內的巨頭廠商較少出現放棄新項目的情況，分析認為整個行業存在強者愈強、弱者更弱的「馬太效應」（Matthew Effect），中小型企業更大機率被淘汰出局。

市場傳出大陸電池巨頭寧德時代將在1月減產，該傳聞得到寧德時代反駁與澄清，這已是去年第三度傳出寧德時代減產。市場對於寧德時代減產傳聞反應鋰電行業的焦慮。

經濟觀察網報導，2024年以來包括碳酸鋰、正極、負極、電解液、鋰電池、設備等在內的鋰電行業中上游環節，都出現產能擴張放緩跡象。

去年底，大陸電池廠普萊得宣布將「年產800萬台DC鋰電電動工具項目」達到預定可使用狀態的時間延期至今年12月31日，等於暫緩原本擴產計畫。

此外像惠雲鈦業、華軟科技去年4月宣告終止投資磷酸鐵項目，寶明科技去年5月宣布終止總投資人民幣62億的馬鞍山市復合銅箔生產基地項目。

人民幣 寧德時代

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