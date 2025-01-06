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光學雷達價格戰 禾賽科技傳裁員30%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸光學雷達大廠禾賽科技傳出正啟動裁員計畫。（取材自禾賽科技官網）
大陸光學雷達大廠禾賽科技傳出正啟動裁員計畫。（取材自禾賽科技官網）

大陸光學雷達大廠禾賽科技傳出正啟動裁員計畫，有自稱公司員工稱元旦前已完成，裁員比率為30%，但該訊息未獲禾賽官方證實。不過業內分析認為，儘管禾賽營收與毛利率都大幅增長，但在市場價格戰激烈下，為應對挑戰，所以裁員降本增效。

禾賽科技2014年成立於上海，目前已擁有七個光學雷達系列產品線，包括AT系列、FT系列等，產品廣泛應用於先進駕駛輔助系統（ADAS）市場、自動駕駛市場和機器人等領域。2023年2月在美國那斯達克掛牌上市，成為中國大陸「激光雷達第一股」；去年1月一度被美國國防部以與陸軍方有涉列黑名單後移除，10月再被列入。

2024年第3季財報，禾賽科技總營收人民幣5.4億元，年增21%；淨虧損人民幣7,040萬元，相較2023年同期收窄50.4%；毛利率47.7%，2023年同期為30.6%。

為何營收利潤上升仍要裁員，業內分析，整體原因有二：一是成本壓力，去年前三季其研發費用占總營收比率達45%。支出增長，利潤空間變窄；二是行業價格戰激烈，對手速騰聚創稱今年售價200美元的光學雷達產品將量產上車，禾賽也計畫在今年將產品價格砍半。

人民幣 國防部 美國

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