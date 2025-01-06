大陸造車新勢力銷量排名洗牌 理想居榜首

大陸造車新勢力公布2024年銷量後，排行榜隨之浮現，與2023年相比，造車新勢力企業前三強中，僅理想汽車堅守榜首，第二名和第三名已換新人。吉利銀河奪得亞軍，鴻蒙智行則背靠華為智駕光環躋身季軍。蔚來從第二名跌至第八名，小鵬則從第四名跌至第九名。哪吒汽車則已不見蹤影。預計2025淘汰賽將更激烈。

根據大陸汽車媒體《懂車帝》排名，四到十名分別為廣汽埃安、零跑汽車、深藍汽車、極氪汽車、蔚來汽車（含樂道品牌）、小鵬汽車與領克新能源。而去年加入賽道，收獲高人氣的小米汽車排名11名。

從目標完成率看，僅有理想、零跑、小米三家超額完成2024年的銷量目標，其他超七成車企未達既定目標。其中，蔚來與極氪的完成率超90%，鴻蒙智行、深藍汽車、嵐圖汽車與阿維塔的完成率超80%。小鵬汽車和智己汽車的目標完成率分別為67.9%和55%墊底。

大陸造車新勢力前五名變化

理想汽車從2024年5月開始銷量明顯提升，分析認為主因在於定位較低的理想L6上市帶來新增長點，該車上市7個月累計交付突破15萬輛。另外，理想汽車也在去年4月開啟首次官方降價策略，最高降幅達人民幣3萬元。

另外，吉利銀河以年銷售49.4萬輛、年增80%的成績，躍居榜單第二名，與理想汽車只有不足1萬輛的差距；華為鴻蒙智行旗下的問界2024年全年仍實現了42.7萬輛銷量，年增182.84%，是所有新汽車品牌中增速最快的。

小米汽車作為在2024年備受關注的網紅汽車品牌，全年銷售13.5萬輛，超額完成10萬輛目標。隨著2025年更多新產品上市，小米汽車對榜單前列車企的威脅將越來越大。