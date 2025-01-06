聽新聞
0:00 / 0:00

大陸造車新勢力銷量排名洗牌 理想居榜首

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸造車新勢力公布2024年銷量後，排行榜隨之浮現，與2023年相比，造車新勢力企業前三強中，僅理想汽車堅守榜首。 新華社
大陸造車新勢力公布2024年銷量後，排行榜隨之浮現，與2023年相比，造車新勢力企業前三強中，僅理想汽車堅守榜首。 新華社

大陸造車新勢力公布2024年銷量後，排行榜隨之浮現，與2023年相比，造車新勢力企業前三強中，僅理想汽車堅守榜首，第二名和第三名已換新人。吉利銀河奪得亞軍，鴻蒙智行則背靠華為智駕光環躋身季軍。蔚來從第二名跌至第八名，小鵬則從第四名跌至第九名。哪吒汽車則已不見蹤影。預計2025淘汰賽將更激烈。

根據大陸汽車媒體《懂車帝》排名，四到十名分別為廣汽埃安、零跑汽車、深藍汽車、極氪汽車、蔚來汽車（含樂道品牌）、小鵬汽車與領克新能源。而去年加入賽道，收獲高人氣的小米汽車排名11名。

從目標完成率看，僅有理想、零跑、小米三家超額完成2024年的銷量目標，其他超七成車企未達既定目標。其中，蔚來與極氪的完成率超90%，鴻蒙智行、深藍汽車、嵐圖汽車與阿維塔的完成率超80%。小鵬汽車和智己汽車的目標完成率分別為67.9%和55%墊底。

大陸造車新勢力前五名變化
大陸造車新勢力前五名變化

理想汽車從2024年5月開始銷量明顯提升，分析認為主因在於定位較低的理想L6上市帶來新增長點，該車上市7個月累計交付突破15萬輛。另外，理想汽車也在去年4月開啟首次官方降價策略，最高降幅達人民幣3萬元。

另外，吉利銀河以年銷售49.4萬輛、年增80%的成績，躍居榜單第二名，與理想汽車只有不足1萬輛的差距；華為鴻蒙智行旗下的問界2024年全年仍實現了42.7萬輛銷量，年增182.84%，是所有新汽車品牌中增速最快的。

小米汽車作為在2024年備受關注的網紅汽車品牌，全年銷售13.5萬輛，超額完成10萬輛目標。隨著2025年更多新產品上市，小米汽車對榜單前列車企的威脅將越來越大。

品牌 小米汽車 理想汽車

延伸閱讀

小米第三款車型諜照曝光！外觀更大更方正 定位家用增程SUV

美國5年制裁失敗？ 余承東：華為明年有大家想不到的產品

被發現下單台積電晶片供應華為 路透：廈門算能將被美列入黑名單

台東小米粽吃死人 混托福松非罕見...業者證實可避免蟲害

相關新聞

陸企拓市加速進軍南韓 電動車、電商等多領域大舉出海

受大陸內需放緩、中美貿易衝突持續等多重因素影響，大陸品牌正積極大舉進軍南韓市場，主要以電動車、電商等多領域企業為主，這些...

大陸海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發

大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。

大陸造車新勢力銷量排名洗牌 理想居榜首

大陸造車新勢力公布2024年銷量後，排行榜隨之浮現，與2023年相比，造車新勢力企業前三強中，僅理想汽車堅守榜首，第二名...

光學雷達價格戰 禾賽科技傳裁員30%

大陸光學雷達大廠禾賽科技傳出正啟動裁員計畫，有自稱公司員工稱元旦前已完成，裁員比率為30%，但該訊息未獲禾賽官方證實。不...

大陸鋰電擴產喊卡 中小企恐出局

大陸鋰電行業高達人民幣數百億元投資項目陸續踩煞車，2024年以來，蜂巢能源、天力鋰能、東峰集團、易成新能、寶明科技等企業...

港房市交易 攀三年新高

自香港政府於去(2024)年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港房市交易量就出現走升態勢。香港政府土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。