力穩外資信心 大陸上交所、深交所辦外資機構座談會

大陸經濟近年來面臨內需不振等多種利空因素，促使不少外資陸續流出大陸。近日，上交所和深交所皆召開外資機構座談會，就近期A股市場情勢聽取意見建議。上交所與深交所皆稱，盼外資機構積極建言獻策並堅定信心，希望外資機構發揮國際投行和投資機構優勢，發揮與全球市場溝通橋樑作用，共建規範、透明、開放、有韌性的資本市場。

據第一財經報導，上交所指出，本次座談為與8家外資機構代表深入交流。與會機構就深化大陸資本市場對外開放、進一步促進資本市場高質量發展提出具體建議，包括持續優化完善滬深港通機制和QFII機制，暢通外資投資A股管道；加強對外政策宣講，鼓勵優質上市公司海外路演，幫助外資全面系統了解大陸經濟及上市公司發展；提升上市公司投資價值，提升股東回報及公司治理水準等。

上交所負責人稱，隨著一攬子政策「組合拳」推出落地，為資本市場持續推動創新開放、進一步全面深化改革提供有利條件。上交所將堅持「兩手抓、兩促進」，按照中共中央經濟工作會議部署，緊緊圍繞防風險、強監管、促高質量發展工作，堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立後破，推動各項工作取得進一步成效。

該名負責人並稱，「希望外資機構積極建言獻策，也希望外資機構發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，發揮與全球市場的溝通橋樑作用，共同建立安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。」

此外，深交所表示，在外資機構座談會上，與會外資機構積極評價大陸政府推動經濟持續穩定發展的政策措施和堅定決心，一致認為2024年9月26日中共中央政治局會議及中央經濟工作會議以來，存量政策持續發力、增量政策陸續推出，強力穩定社會預期，國際投資者信心提振。高端製造、資訊科技、消費性電子等產業長期投資價值凸顯。

深交所相關負責人稱，有8家外資證券基金機構、QFII機構、資產管理機構參加座談會。外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境，大陸長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。

他並指，目前，深交所正認真學習貫徹黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，落實新「國九條」部署，在中國證監會統一領導下，堅持市場化法治化國際化的改革方向，進一步全面深化資本市場改革，夯實資本市場基礎制度，持續提升上市公司質量，營造良好市場生態。「希望外資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。」