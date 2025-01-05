吉利汽車：2027年整車銷量目標超500萬輛

吉利控股集團CEO李東輝5日表示，2024年吉利控股整車總銷量預計約332萬輛，年增21%；新能源銷售量預計超過148萬輛，滲透率約45%。他並稱，吉利控股集團制定了未來三年策略目標：至2027年，吉利控股整車銷售目標要超過500萬輛。

據每日經濟新聞報導，5日，吉利控股集團CEO李東輝在《台州宣言》解析會上宣布了上述未來銷售目標，並稱吉利要成為電動化智慧化變革和高質量發展的引領者，逐步形成差異化的綠色智慧通行生態競爭力。

具體來看，在剛過去的2024年，吉利控股集團總銷量預計約為332萬輛，年增21%。其中，新能源汽車銷售預計將超過148萬輛，年增約52%，新能源滲透率預計將達45%。

李東輝認為，2024年，大陸汽車產業變革持續深入，產業格局加速調整重構，市場競爭激烈複雜。這年，吉利控股集團協同各子品牌面對挑戰，實現穩健高質量的發展。進入2025年，吉利控股集團也將面對技術變革與消費需求的持續演變，汽車產業鏈調整、生態圈重構將進一步加速，疊加地緣政治和世界經濟的變化等系列挑戰。

李東輝表示，「經過戰略審視，去年9月吉利控股集團發布了《台州宣言》，宣布企業進入策略轉型全新階段」，《台州宣言》是吉利控股集團迎接新階段挑戰，致力於實現新發展目標的戰略綱領。吉利控股集團將透過「戰略聚焦、戰略整合、戰略協同、戰略穩健、戰略人才」五大措施，聚焦汽車主業、布局科技生態、提升競爭力、穩中求進等。

報導分析稱，值得注意的是，依吉利《台州宣言》所強調的「戰略聚焦」，吉利控股集團或將進行系列調整，「對和主業不符、協同賦能作用不大的業務逐步剝離」。事實上，在《台州宣言》發布後，吉利部分項目就出現「關停併轉」，如幾何品牌併入銀河品牌，極氪和領克也宣布進行合併。

針對大陸市場接下來的競爭，李東輝則進一步強調吉利控股集團董事長李書福的新年致辭稱，「必須旗幟鮮明地反對內卷式惡性競爭，態度明確地堅守吉利企業核心價值觀，全面落實ESG本質要求，不玩小聰明，不搞投機取巧，不搞大躍進式的惡性發展，不追求短期銷量目標，放眼長遠，堅持長期主義」，「只有這樣才能走向更加成功的明天」。

此外，今日稍早，吉利汽車透露，將於今年第四季推出搭載新一代「超醇電混」技術的新轎車與新SUV。據悉，吉利新一代「超醇電混」實現甲醇和汽油兩種燃料在同一燃料箱內的靈活配比，採用全球首創的甲醇發動機，發動機熱效率達到全球最高的48.15%，並突破性地實現甲醇燃料在零下攝氏40度的低溫啟動。