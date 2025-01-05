大陸海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發

大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。

新華社報導，具體措施包括：支持確有需要且符合條件的地區按規定程序申請口岸開放或擴大開放；探索創新江海聯運、鐵海聯運等海關監管便利化措施；支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等建設國際航空樞紐。

同時，加大特色農食產品品牌培育力度，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口；支持保稅研發、保稅維修、保稅再製造、保稅展示交易、融資租賃等新業態在西部地區落地；支持西部地區海關與地方共建口岸傳染病聯防聯控機制；加強核生化爆、武器彈藥、毒品等領域打私聯合整治；支持更多海關改革舉措優先在西部地區復制推廣等。

大陸海關總署發布數據顯示，2020年至2023年，西部地區進出口總值由人民幣2.96兆元增至3.74兆元，年均增長8.5%、高於同期大陸全國整體進出口增速1.2個百分點。