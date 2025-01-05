快訊

顯著成長...鴻海去年全年營收創歷史新高紀錄 三大業務帶動

影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

全台急凍！2波冷氣團明起接力報到 「先乾後濕」恐現8度低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。(新華網)
大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。(新華網)

大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。

新華社報導，具體措施包括：支持確有需要且符合條件的地區按規定程序申請口岸開放或擴大開放；探索創新江海聯運、鐵海聯運等海關監管便利化措施；支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等建設國際航空樞紐。

同時，加大特色農食產品品牌培育力度，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口；支持保稅研發、保稅維修、保稅再製造、保稅展示交易、融資租賃等新業態在西部地區落地；支持西部地區海關與地方共建口岸傳染病聯防聯控機制；加強核生化爆、武器彈藥、毒品等領域打私聯合整治；支持更多海關改革舉措優先在西部地區復制推廣等。

大陸海關總署發布數據顯示，2020年至2023年，西部地區進出口總值由人民幣2.96兆元增至3.74兆元，年均增長8.5%、高於同期大陸全國整體進出口增速1.2個百分點。

人民幣 海關

延伸閱讀

遭美控為陸駭客組織幕後黑手 陸企永信至誠：反對無端指控

川普2.0時代即將開始 和碩董事長童子賢：台灣利多弊少「會是贏家」

韓政局動盪 陸使館：陸公民勿參與韓政治活動 以免觸法

大陸上月CPI 有望回升

相關新聞

大陸海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發

大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。

吉利汽車：2027年整車銷量目標超500萬輛

吉利控股集團CEO李東輝5日表示，2024年吉利控股整車總銷量預計約332萬輛，年增21%；新能源銷售量預計超過148萬...

大陸去年底到今年連開3場金融相關會議 定調放貸等政策方向

中國從去年底到今年初，連續舉行3場有關金融領域的會議，並釋出政策訊號。市場分析認為，官方不再強調信貸均衡投放，且在確定會...

中國蛇幣、蛇鈔今年意外搶手 二手溢價200%

1月3日，蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔（市場俗稱「蛇幣」、「蛇鈔」）迎來首個兌換日，吸引大批民眾排長隊兌換，相關話題迅速衝上熱...

香港今年2萬伙新盤待發 全年或成交1.8萬宗

香港進入減息周期，市場普遍預期今年樓市氣氛將有所改善，發展商加快推售新盤以去庫存。市場數據顯示，今年全港至少有36個全新...

財爺：香港財赤料低於千億 不重推勾地政策

香港財政司司長陳茂波將於下月26日公布新一份財政預算案。由於香港去年賣地成績並不理想，陳茂波4日在財政預算案公眾諮詢會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。