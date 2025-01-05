聽新聞
0:00 / 0:00
大陸海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發
大陸海關總署5日發布15項措施，進一步推動西部大開發，聚焦開放口岸建設、建設國際航空樞紐等。
新華社報導，具體措施包括：支持確有需要且符合條件的地區按規定程序申請口岸開放或擴大開放；探索創新江海聯運、鐵海聯運等海關監管便利化措施；支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等建設國際航空樞紐。
同時，加大特色農食產品品牌培育力度，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口；支持保稅研發、保稅維修、保稅再製造、保稅展示交易、融資租賃等新業態在西部地區落地；支持西部地區海關與地方共建口岸傳染病聯防聯控機制；加強核生化爆、武器彈藥、毒品等領域打私聯合整治；支持更多海關改革舉措優先在西部地區復制推廣等。
大陸海關總署發布數據顯示，2020年至2023年，西部地區進出口總值由人民幣2.96兆元增至3.74兆元，年均增長8.5%、高於同期大陸全國整體進出口增速1.2個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言