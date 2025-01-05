快訊

異想天開！女兒偷父權狀「竟過戶房屋給自己」 父提告爭回房產

外國的月亮比較圓？傳北京清大「8成畢業生出國不歸」 校方說話了

大陸去年底到今年連開3場金融相關會議 定調放貸等政策方向

中央社／ 台北5日電
中國從去年底到今年初，連續舉行3場有關金融領域的會議，並釋出政策訊號。市場分析認為，官方不再強調信貸均衡投放，且在確定會降息的背景下，銀行家速放貸，有助於穩定淨利息收益率。示意圖。（美聯社）
中國從去年底到今年初，連續舉行3場有關金融領域的會議，並釋出政策訊號。市場分析認為，官方不再強調信貸均衡投放，且在確定會降息的背景下，銀行家速放貸，有助於穩定淨利息收益率。示意圖。（美聯社）

中國從去年底到今年初，連續舉行3場有關金融領域的會議，並釋出政策訊號。市場分析認為，官方不再強調信貸均衡投放，且在確定會降息的背景下，銀行家速放貸，有助於穩定淨利息收益率。

據界面新聞，中國人民銀行（中國央行）貨幣政策委員會於2024年12月27日召開第4季例會，隨後於今年1月3日至4日間，召開2025年中國央行工作會議、2025年全國外匯管理工作會議，3場會議對今年的金融政策方向是放出多個信號。

報導指出，中國央行貨幣政策委員會的例會提出，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度。分析認為中國央行對於信貸的指導基本在「引導信貸合理適度增長」和「優化信貸結構」兩種思路之間相機切換，其中「加大貨幣信貸投放力度」為首次在例會中提及，顯示對於當前信貸成長的重視度。

相比新增信貸，社會融資的涵蓋範圍更廣，與實體經濟相關性更強，已成為市場觀測信用狀況的重要指標。在中央經濟工作會議定調「實施更加積極的財政政策」，市場預計2025年政府債額度可能達到人民幣15兆元（下同，約新台幣67.5兆元）左右，比2024年增加4兆元。只要新增信貸保持相對穩定，2025年社會融資年增率可能達到10%，相比2024年提升2個百分點左右。

報導另提及，對比2024年中國央行工作會議提出「注重新增信貸均衡投放」、「均衡投放」的表述，第4季的例會和2025年工作會議均未提及均衡投放。可能是在基本確定會降息的背景下，金融機構提早放貸，貸款利率相對較高，有助於穩定淨利息收益率。

至於外界關注的降準、降息時機，在「各項工作能早則早」的要求下，市場預計第1季發生的機率較高。

會議中也提及強化政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，顯示中國央行更加強調政策利率的作用。

有關房地產的表述，中國央行也提到要「完善和加強房地產金融宏觀審慎管理」。此前幾年對於房地產宏觀審慎管理主要指的是「三道紅線」、貸款集中度等房地產政策，但由於房地產市場調整，這些限制性的政策已調整為支持性政策，包括保交樓貸款支持計畫、保障性住房再貸款，因此這項政策方向可能指向「如何善加利用再貸款工具」。

信貸 房地產

延伸閱讀

陸央行「擇機降準降息」 專家：最快春節前可能降準

陸央行工作會議重申「擇機降準降息」 提2025年重點工作

中職／林智勝今年還是選手 龍隊朝教練方向洽談複數年合約

2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover

相關新聞

大陸去年底到今年連開3場金融相關會議 定調放貸等政策方向

中國從去年底到今年初，連續舉行3場有關金融領域的會議，並釋出政策訊號。市場分析認為，官方不再強調信貸均衡投放，且在確定會...

中國蛇幣、蛇鈔今年意外搶手 二手溢價200%

1月3日，蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔（市場俗稱「蛇幣」、「蛇鈔」）迎來首個兌換日，吸引大批民眾排長隊兌換，相關話題迅速衝上熱...

香港今年2萬伙新盤待發 全年或成交1.8萬宗

香港進入減息周期，市場普遍預期今年樓市氣氛將有所改善，發展商加快推售新盤以去庫存。市場數據顯示，今年全港至少有36個全新...

財爺：香港財赤料低於千億 不重推勾地政策

香港財政司司長陳茂波將於下月26日公布新一份財政預算案。由於香港去年賣地成績並不理想，陳茂波4日在財政預算案公眾諮詢會上...

專家：人行今年擬降準3碼 可能農曆年前啟動

去年底召開中央經濟工作會議以來，中國持續釋出寬鬆的政策訊號。據中國人民銀行（央行）網站3日消息，該行3到4日召開2025...

韓政局動盪 陸使館：陸公民勿參與韓政治活動 以免觸法

近期南韓政治動盪，大陸駐韓大使館4日在微信公眾號發文提醒在南韓的大陸公民勿參與政治活動，引免觸法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。