韓政局動盪 陸使館：陸公民勿參與韓政治活動 以免觸法
近期南韓政治動盪，大陸駐韓大使館4日在微信公眾號發文提醒在南韓的大陸公民勿參與政治活動，引免觸法。
這是目前遭彈劾停職的南韓總統尹錫悅，在去年12月3日晚間發動全國戒嚴、以失敗告終，隨後引發南韓國內政治風暴與社會強烈反應後，大陸使館首次發布此類提醒文章。
大陸駐韓大使館指出，根據南韓《出入境管理法》，除法律規定的情況外，在韓外國人無論持何種簽證，不得參加政治活動。若違反，重則可能被強制驅逐出境。
大陸駐韓大使館還表示，近期南韓多地頻發遊行、示威等政治集會，使館特此提醒在韓大陸公民和赴韓的大陸遊客，增強法律和自我保護意識，與當地政治集會和人員密集場所保持距離，勿公開發表政治言論，留意集會引起的交通管制，確保人身和出行安全。
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