陸網信辦主任會議：堅持「黨管互聯網」、唱響主旋律

大陸全國網信辦主任會議3日至4日在北京召開，部署今年度工作。會議強調，要堅持「黨管互聯網」，並做強網上宣傳，唱響主旋律、提振精氣神，鞏固壯大網上主流思想輿論。

根據大陸互聯網信息辦公室（網信辦）官網消息，中共中央宣傳部副部長、中央網信辦主任、國家網信辦主任莊榮文出席會議並致詞，中央和國家機關、人民團體、港澳中聯辦、國有企業和軍隊、各省市、中央重點新聞網站等主要或相關負責人出席會議。

會議強調，2025年是「十四五」規劃收官之年，要以網路強國建設新成效為全面推進強國建設、民族復興偉業提供強大網路輿論支持、可靠網路安全保障和強力資訊化支撐。

會議強調，要提升政治能力，毫不動搖堅持「黨管互聯網」，加強黨對網信工作的全面領導。要深入學習宣傳貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，堅持不懈用黨的創新理論固本培元、凝心鑄魂。

會議強調，要「做強網上宣傳，唱響主旋律、提振精氣神，鞏固壯大網上主流思想輿論」。強化綜合施策，防範化解網上風險，著力淨化網絡生態，培養網絡文明風尚，持續提升管網治網效能。樹牢底線思維，建構大網路安全工作格局，不斷築牢網路空間安全屏障。

會議表示，注重驅動引領，抓深抓實關鍵核心技術、新一代資訊基礎設施、數位經濟、重點應用等工作，以資訊化協助中國式現代化。推動依法治網，提升網路空間法治化水平，推動網路在法治軌道上健康運作。

會議表示，要突顯從嚴求實，持續加強網信系統黨的建設和幹部隊伍建設，打造忠誠乾淨擔當的網信工作團隊。